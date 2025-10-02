El "vínculo narco" de Espert golpea a Milei: continúa la imagen digital negativa, según consultora

Ironías en el PJ por la visita de Javier Milei a San Rafael: "Es una oportunidad que venga"

El estudio de la consultora Ad Hoc reveló que, entre el 28 y el 30 de septiembre, las palabras “Espert” y “Fred Machado” dominaron la conversación digital vinculada a Milei, ambos conceptos asociados a comentarios negativos.

En septiembre, el sondeo arrojó que “7 de cada 10 menciones al diputado estuvieron ligadas a la sospecha de aportes de campaña del empresario detenido por narcotráfico” .

“Las comunidades opositoras buscaron atribuirle responsabilidad a Milei, equiparando la nueva situación con el escándalo de Karina Milei por los audios de Andis. Karina Milei es el segundo término que más se usó en el mes cuando se habló de Espert”, indicó Ad Hoc.

Otro informe de la misma consultora midió la imagen digital del Presidente durante septiembre, que mostró un resultado negativo, que ya acumula ocho meses en rojo.

“El salvataje de Donald Trump operó en los mercados pero no logró revertir la imagen digital del Presidente, que volvió a ser negativa en septiembre. Es el octavo mes consecutivo de imagen negativa en 2025. ¿Cuándo cambió el juego? Luego de Davos en enero y potenciado luego por $LIBRA”, analizó la muestra.

Además, el informe aseguró que hay cuestionamientos que el gobierno no logra cerrar en redes sociales: “Los audios de Andis, el Garrahan y la agenda universitaria solo suman negatividad a la conversación sobre Milei”.

Y agregó: “Se perdió el capital simbólico del uso de la palabra ´casta´. La lucha contra la ´casta´ supo ser la consigna base de la campaña. Las comunidades libertarias ya casi no la usan como símbolo. Hoy la usa más la oposición para criticar al gobierno que los propios oficialistas”.