2 de octubre de 2025 - 17:00

El "vínculo narco" de Espert golpea a Milei: continúa la imagen digital negativa, según consultora

El presidente es uno de los pocos defensores libertarios que confía en Espert. Sin embargo, su reciente e insólita justificación en medios acrecentó la polémica.

Espert se reunió con Javier Milei y Santiago Caputo este jueves en Casa Rosada.

Espert se reunió con Javier Milei y Santiago Caputo este jueves en Casa Rosada.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

Otro revés para Milei: el Senado rechazó los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades

Otro revés para Milei: el Senado rechazó los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades

Por Redacción Política
Javier Milei vendrá a San Rafael la semana que viene.

Ironías en el PJ por la visita de Javier Milei a San Rafael: "Es una oportunidad que venga"

Por Redacción Política

El estudio de la consultora Ad Hoc reveló que, entre el 28 y el 30 de septiembre, las palabras “Espert” y “Fred Machado” dominaron la conversación digital vinculada a Milei, ambos conceptos asociados a comentarios negativos.

En septiembre, el sondeo arrojó que “7 de cada 10 menciones al diputado estuvieron ligadas a la sospecha de aportes de campaña del empresario detenido por narcotráfico”.

“Las comunidades opositoras buscaron atribuirle responsabilidad a Milei, equiparando la nueva situación con el escándalo de Karina Milei por los audios de Andis. Karina Milei es el segundo término que más se usó en el mes cuando se habló de Espert”, indicó Ad Hoc.

Cómo venía la imagen de Milei: influencia de Estados Unidos

Otro informe de la misma consultora midió la imagen digital del Presidente durante septiembre, que mostró un resultado negativo, que ya acumula ocho meses en rojo.

“El salvataje de Donald Trump operó en los mercados pero no logró revertir la imagen digital del Presidente, que volvió a ser negativa en septiembre. Es el octavo mes consecutivo de imagen negativa en 2025. ¿Cuándo cambió el juego? Luego de Davos en enero y potenciado luego por $LIBRA”, analizó la muestra.

Además, el informe aseguró que hay cuestionamientos que el gobierno no logra cerrar en redes sociales: “Los audios de Andis, el Garrahan y la agenda universitaria solo suman negatividad a la conversación sobre Milei”.

Y agregó: “Se perdió el capital simbólico del uso de la palabra ´casta´. La lucha contra la ´casta´ supo ser la consigna base de la campaña. Las comunidades libertarias ya casi no la usan como símbolo. Hoy la usa más la oposición para criticar al gobierno que los propios oficialistas”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Milei visitará Mendoza, en el marco de una gira nacional que ya tuvo a Córdoba y Tierra del Fuego como primeras paradas. Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Río Negr

Javier Milei vuelve a Mendoza: estará en un "bastión" del peronismo el 9 de octubre

Por Jorge Yori
Javier Milei defendió a Luis Espert y apuntó contra la oposición: “Está claro que esto es una operación berreta”.

Javier Milei habló de "operaciones políticas", "el riesgo kuka" y la "oscilación" del dólar

Por Redacción Política
El presidente Javier Milei junto al diputado José Luis Espert. Foto archivo

Milei aún respalda a José Luis Espert tras los "vínculos narcos" y pese al malestar en La Libertad Avanza

Por Redacción Política
Fuerte cruce entre Lilia Lemoine y Florencia Peña por la presentación del nuevo libro de Javier Milei.

Lilia Lemoine y Florencia Peña se chicanearon en las redes sociales: "Bufón del rey" vs. "3%"

Por Redacción Política