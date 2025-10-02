José Luis Espert visita Casa Rosada tras su "extraño intento de justificación" en los medios

Cornejo citó a Bullrich para referirse al caso Espert y se despegó: "Es un tema muy porteño"

El legislador mantuvo un encuentro con Santiago Caputo , asesor presidencial y figura de máxima confianza de Javier Milei, en el despacho ubicado en el primer piso. Evitó hablar con la prensa , y su visita ocurre mientras en el oficialismo crece la inquietud sobre el impacto político de la polémica.

A paso firme, el legislador trabaja para cumplir con las voluntades que dejaron manifiestas la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y clarificar su discurso. Su situación preocupa a más de un integrante del equipo libertario, mientras que Javier Milei es el único defensor férreo que le queda.

Ambos funcionarios reclamaron esta mañana que el ex Juntos por el Cambio vuelva a los medios de comunicación a aclarar su confuso testimonio en el que no pudo negar haber recibido aportes de campaña del empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotraficante.

Según pudo saber Noticias Argentinas de uno de los presentes, durante el intercambio, que duró una hora y que contó con la asistencia del consultor político Daniel Ivoskus, se abordaron estrategias para delimitar “la línea discursiva” de la campaña y ajustar las actividades rumbo a las elecciones nacionales.

Desde el entorno del legislador evitaron precisar si habrá una nueva declaración a la prensa que se ajuste al mensaje que la Casa Rosada busca bajar a la sociedad.

Pese a los reparos de varios funcionarios luego de que Espert no pudiera negar haber recibido aportes de campaña de Machado, el legislador se mostrará por la tarde junto al presidente Javier Milei en el acto de presentación del nuevo Código Penal que se celebrará a las 18 en el Complejo Penitenciario Federal I.