Javier Milei habló de "operaciones políticas", "el riesgo kuka" y la "oscilación" del dólar

Las elecciones del 26 de octubre tiene a los principales actores políticos en modo campaña. Más temprano, el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof visitó a la expresidenta Cristina Kirchner , sellando la unidad peronista. En la última hora del miércoles, el mandatario Javier Milei brindó una entrevista radial con un amplio temario.

Su aparición se da en medio de las criticas a José Luis Espert , candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA) y que el Gobierno ya ratificó . Ahora Milei prestó declaración en el programa “Lo que queda del día”, en Radio Mitre.

Frente al conductor Gabriel Anello, el presidente aseguró que desde el Gobierno están haciendo su mejor esfuerzo aunque “a veces algunos no lo entiendan”. Y afirmó: “Las cosas que dije que iba a hacer las estoy haciendo” . El mandatario también hizo hincapié en que bajó la inflación y que está acomodando la economía, mientras que recibieron un “desastre que nos estaba llevando a ser Venezuela” .

“A mi el 30% de inflación me sigue pareciendo aberrante pero la dirección es la correcta” , explicó. Y agregó: “ Hay 12 millones de argentinos que salieron de la pobreza . Entiendo que la situación es complicada pero es mejor que la situación que teníamos”, señaló Milei a la vez que le agradeció a los argentinos el “esfuerzo enorme que han hecho”.

"SI HUBIERA ESTALLADO LA CRISIS, LOS NIVELES DE POBREZA HUBIERAN LLEGADO A 90%"



Javier Milei habló con @anellogaby en Radio Mitre, sobre la situación económica del país.





En ese sentido, el jefe de Estado le pidió al pueblo que “no afloje porque había 12 millones de personas que no comían que ahora comen”. “Si hubiera estallado la crisis que nos dejaron, los niveles de pobreza hubieran llegado a 90%”, amplió.

Elecciones y kirchnerismo, en medio de la crisis

Sobre la deuda y los acuerdos con el FMI, el presidente aseguró: “Tomamos un préstamo con el Fondo y lo usamos para pagar la deuda que el Tesoro tenía con el Banco Central”. Gracias a esto, se bajó el impuesto “a largo plazo” a los argentinos, según detalló el mandatario. Y añadió: “La recapitalización del Banco Central vino a remendar la aberración del kirchnerismo que se robaba las reservas para patinarselas haciendo populismo”.

"SE ROBABAN LAS RESERVAS DEL BANCO CENTRAL PARA PATINÁRSELAS HACIENDO POPULISMO"



Javier Milei apuntó contra el kirchnerismo por el pago de deuda del Tesoro.@anellogaby





Respecto a la oposición, Milei afirmó que el kirchnerismo está dispuesto a “prender fuego todo” y crear un caos social para volver al poder. Tras plantear ese escenario, analizó: “Espero que los argentinos tomen consciencia”.

Otro punto de la entrevista se centró en la crisis económica que atraviesa el país, el presidente manifestó que era previsible por lo “destructiva” que es la oposición en un año electoral. Y sostuvo: “Hay que pasar este infierno de año electoral para diseñar las reformas a partir de diciembre”.

"EN 20 MESES BAJAMOS LA DEUDA EN 50 MIL MILLONES DE DÓLARES"



Javier Milei respondió acerca de un posible endeudamiento.@anellogaby





Hasta se animó a una comparación: “Si seguimos así, en diez años vamos a estar como España”, aseguró el mandatario. E hizo memoria: “Venimos a romper con cien años de decadencia. Nosotros proponemos el modelos de la libertad que trae prosperidad. Hay que saber que esto no es instantáneo”.

Luego admitió que “no hay soluciones mágicas, el que propone soluciones mágicas está mintiendo”. En ese marco, adelantó: “Nos preparamos para un escenario adverso, pero para avanzar a partir del 11 de diciembre con acuerdos para hacer las reformas que hacen falta”.

"SI SE MIRA LA OSCILACIÓN, SE ESTÁ DISCUTIENDO UNA PUNTITA"



Javier Milei habló en el aire de Radio Mitre con @anellogaby y se refirió a la suba del dólar.





Javier Milei también se refirió a la suba del dólar: “Cuando va a arriba de 1400 se viene el fin del mundo, pero si se mira la oscilación se está discutiendo una puntita”. De este modo, el mandatario le sacó dramatismo a la constante variación del precio del dólar y apuntó contra la oposición.

Domingo Cavallo, José Luis Espert y Cristina Kirchner

Milei aprovechó la entrevista para responderle a Domingo Cavallo, quien criticó la política monetaria del Gobierno. “La gran mayoría de los economistas erraron y Cavallo no es la excepción. El riesgo ‘kuka’ sí existe. Negar eso es mostrar un desprecio por los números marcados. Uno no tiene que enojarse con estas cosas”, señaló.

Sobre los rumores de corrupción en LLA, el presidente despegó a sus funcionarios de cualquier caso polémico. “No tengo un Gobierno corrupto y de hecho la corrupción es inherente a la función del Estado y lo que estamos haciendo es achicar la estructura del Estado”, puntualizó el mandatario.

Y siguió: “No me voy a dejar llevar por chimentos de peluquería, los que tienen que dar explicaciones por corrupción son ellos que tienen a su jefa presa”. "Está con una tobillera y todavía le quedan varias causas, Hotesur, el memorándum con Irán. Ellos no están en condición de juzgar a nadie”, criticó Milei a CFK.

"SI ALGUNO ESTUVIERA SUCIO, LO HUBIERA ECHADO"



Javier Milei habló sobre las denuncias de corrupción contra sus ministros. @anellogaby





En el caso de Espert (señalado por supuestamente haber recibido dinero del narco Fred Machado), el jefe de Estado advirtió: “De ninguna manera pensé en correrlo (de la candidatura legislativa). Es un refrito de una operación del 2019. Espert pudo ser candidato en el 2019, en el 2021 y estuvo en el armado de Larreta en 2023”.

Por último, Milei detalló que los comentarios que publica en sus redes la expresidenta no le interesa y los considera una “pérdida de tiempo”. “No soy partidario de las falacias. La pregunta concreta es que estamos hablando de una presidiaria, qué conocimientos tiene de economía y cómo le fue en los hechos. No me interesa lo que dice, que se fije que la tobillera no la lastime”, chicaneó el presidente.