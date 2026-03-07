Cornejo contó detalles del "Argentina Week" en EEUU y se refirió al polémico posteo sobre la baja de empleo

Victoria Villarruel con Los Andes: "El pueblo argentino está preocupado por la producción y el empleo"

En conferencia de prensa, tras el Almuerzo de Bodegas de Argentina en el Espacio Arizu de Godoy Cruz, el mandatario explicó que "Argentina Week" es una iniciativa impulsada por la Cancillería argentina y remarcó el rol del presidente Javier Milei en el posicionamiento del país en el exterior. Por su salida del país se perderá por primera vez el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, por cierto.

Cornejo no escatimó en elogios para el presidente, tras incluirlo en este viaje: “ E l presidente tiene un reconocimiento internacional enorme y también un reconocimiento de Estados Unidos , que es la principal potencia económica, y de una capital financiera del mundo como es Nueva York ”, señaló.

Y sostuvo que durante el encuentro se presentarán proyectos vinculados a sectores estratégicos que requieren importantes niveles de financiamiento internacional.

“El Presidente va a exponer todos los proyectos que tenemos . En nuestro diseño constitucional, los que tienen que ver con oil and gas —petróleo y gas— , con minería , pero también con industria , como por ejemplo la vitivinicultura y la agroindustria , necesitan ingentes proporciones de inversión ”, explicó.

WhatsApp Image 2026-03-07 at 14.15.43 El gobernador Alfredo Cornejo junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el Almuerzo de Bodegas de Argentina. Ramiro Gómez / Los Andes

En ese sentido, remarcó que muchos de esos proyectos dependen de capitales internacionales, especialmente aquellos vinculados a la minería y el petróleo, pero también los procesos de reconversión productiva en el sector agroindustrial.

“La inversión hoy día, del tamaño de la minería y del petróleo, es una inversión internacional, y la de la agroindustria para reconversiones también requiere flujos de dinero de esos centros financieros”, sostuvo.

Por último, el gobernador subrayó la importancia de que las provincias participen activamente en estas presentaciones internacionales, debido a que poseen competencias directas sobre los recursos naturales.

“El Presidente no tiene los permisos de exploración o de explotación, ni la facultad sobre ellos: la tienen las provincias. Entonces, mostrar que somos un equipo los gobernadores con el Presidente creo que le hace bien a la inversión futura en la Argentina”, concluyó.

La polémica por la baja de empleo registrado

Cornejo también se refirió a las críticas que surgieron en redes sociales por sus declaraciones en X sobre el empleo en la provincia y negó haber celebrado la caída del trabajo registrado.

“Las redes sociales son un medio de comunicación muy interesante e innovador, donde hay gente que crea contenidos y puede haber cometido algún error en la redacción. Pero vuelvo a decir lo mismo: claro que ha caído el empleo y también el consumo en una mirada larga”, afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2029865587778691191?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2029865587778691191%7Ctwgr%5E72705f463313560098e5c0a456c5ffaaab0d64ff%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.losandes.com.ar%2Fpolitica%2Fpor-que-el-gobierno-destaco-las-cifras-del-empleo-privado-pesar-que-hubo-una-baja-n5983029&partner=&hide_thread=false Mendoza vuelve a destacarse en el mapa productivo del país.



Se dio a conocer el ranking de variación en el empleo privado registrado y, tras dos años completos de gestión del presidente @JMilei en la Nación y de nuestro gobierno en la Provincia, Mendoza se ubica entre las… pic.twitter.com/WjmYCqhtzG — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) March 6, 2026

No obstante, remarcó que el actual cambio de modelo económico busca generar condiciones para que el empleo y el consumo crezcan de manera sostenida en el tiempo. “Se están dando los pasos para que luego el consumo y el empleo estén sostenidos en el tiempo, creciendo permanentemente”, sostuvo.

Cornejo explicó que su análisis se centró en el desempeño de Mendoza en comparación con otras provincias que cuentan con recursos energéticos estratégicos.

“Yo no he festejado que caiga el empleo. Lo que resalté es que Mendoza, a pesar de no tener ningún commodity, como sí lo tiene Neuquén, ha logrado sostener el empleo”, indicó.

En ese sentido, mencionó el impacto económico del desarrollo de Vaca Muerta, que genera importantes ingresos para las provincias petroleras. “Neuquén recibe más de mil millones de dólares anuales en regalías con una bomba productiva como es Vaca Muerta, que hoy es un aporte importante a la estabilidad macroeconómica”, señaló.

Según explicó, aun con esa diferencia estructural, Mendoza se ubica solo por debajo de Neuquén y Río Negro en materia de empleo, lo que consideró un dato positivo. “Para nosotros es muy bueno, porque no tenemos un solo commodity que nos ayude y, sin embargo, hemos sostenido el empleo. Solo perdimos 0,6%”, afirmó.

El gobernador también atribuyó parte de la caída del empleo a la reconversión de áreas petroleras convencionales que estaban bajo operación de YPF. “Si no hubiésemos tomado la decisión de reconvertir los contratos con YPF, nos hubiese dado positivo, porque allí se han perdido alrededor de 600 empleos”, explicó.

Cornejo señaló que las empresas más pequeñas que asumieron esas áreas concluyeron que necesitaban menos personal y perfiles laborales distintos. “Eso lo blanqueamos y nunca lo escondimos. En Santa Cruz se perdieron 2.900 empleos; en Mendoza, 600. Si no hubiésemos tenido esos 600 del petróleo, estaríamos positivos”, aseguró.

El mandatario también vinculó la evolución del empleo con las reformas laborales y fiscales recientes, que —según afirmó— apuntan a reducir la informalidad laboral.

En ese marco, consideró que las medidas aprobadas por el Congreso favorecerán el blanqueo del trabajo no registrado. “Estas modificaciones de inocencia fiscal y modernización laboral hacen que se blanquee el empleo. Lo que hoy está en negro va a ir regularizándose con el tiempo”, señaló.

Para Cornejo, "el sistema previsional está quebrado"y señaló que "no es la maldad del presidente tener jubilaciones bajas, es un sistema que tiene problemas estructurales”, afirmó.

Por último, el gobernador rechazó la interpretación de que haya celebrado la caída del empleo y aseguró que se trató de una lectura incorrecta de sus declaraciones. “Decir que yo festejo que el empleo haya caído 0,6 es una comidilla periodística. No es cierto. Yo no festejo eso, al contrario: quiero mucho más empleo y para eso trabajamos”, concluyó.