En el Desayuno de la Coviar, Cornejo defendió el rol del Estado para impulsar la vitivinicultura

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo , participó este sábado del tradicional De sayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) , realizado en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia. El encuentro reúne cada año a referentes del sector vitivinícola, autoridades nacionales y provinciales, empresarios, productores e instituciones científicas y académicas para analizar el presente y los desafíos de una de las economías regionales más emblemáticas del país.

Durante su discurso, el mandatario mendocino planteó que el desarrollo de la vitivinicultura requiere de un Estado ordenado y previsible que genere condiciones para la inversión y la producción. En ese sentido, remarcó que el crecimiento de la industria depende de fortalecer toda la cadena de valor.

“No existe la producción vitivinícola sin productores primarios. Sin productores no hay industria”, afirmó el Gobernador al cierre de su intervención, y sostuvo que la permanencia y expansión del sector deben ser una responsabilidad compartida entre el Estado y los actores de la actividad.

Cornejo explicó que Mendoza tomó hace años la decisión de construir un Estado “ordenado, previsible y razonable”, con una reducción sostenida del gasto corriente y una administración orientada a liberar recursos para el desarrollo económico.

Según detalló, esa estrategia permitió reducir en cuatro puntos el peso del gasto corriente sobre el Producto Bruto Geográfico en la última década. El objetivo, señaló, es profesionalizar el funcionamiento del Estado. “Ordenamos para sostener e incrementar el desarrollo y establecer las bases para el crecimiento. Ese es el rol del Estado”, sostuvo.

Cornejo en el desayuno de la Coviar. Cornejo en el desayuno de la Coviar. Daniel Caballero / Los Andes

Crédito productivo y financiamiento

Uno de los ejes centrales del discurso estuvo vinculado con las herramientas de financiamiento impulsadas por la Provincia para acompañar al sector vitivinícola.

Entre ellas, el Gobernador destacó la Operatoria de Cosecha y Acarreo destinada a productores de hasta 20 hectáreas, con financiamiento cercano al 20% anual, muy por debajo de las tasas del mercado.

También mencionó líneas de crédito para malla antigranizo, eficiencia hídrica, maquinaria e inversiones productivas, con plazos de hasta cinco años y períodos de gracia. Además, recordó que existe una bonificación del 50% de la tasa para la compra de tela antigranizo.

A estas herramientas se suman acuerdos con el Banco de la Nación Argentina que permiten bonificaciones de hasta siete puntos en las tasas, junto con condiciones especiales de financiamiento durante la vendimia para PyMEs y grandes empresas.

En materia de exportaciones, la Provincia gestionó líneas de prefinanciación en dólares con cupos de 8 millones de dólares a través del Banco Credicoop y de 20 millones mediante el Banco Patagonia. “La diferencia entre las tasas del mercado y las que reciben los productores la absorbe el Estado mendocino”, destacó el mandatario.

Cornejo también repasó el conjunto de políticas de apoyo que la Provincia destina al sector agropecuario, que durante 2025 superaron los 107.800 millones de pesos.

Entre las principales herramientas mencionó el Programa de Lucha contra la Lobesia Botrana, financiado a través del ISCAMEN; el Fondo Compensador del Seguro Agrícola; la operatoria de elaboración de mosto; subsidios para malla antigranizo; y el convenio con AEMSA para la instalación de radares y estaciones meteorológicas.

También destacó la promoción de exportaciones a través de ProMendoza, junto con beneficios como subsidios en la tarifa eléctrica para riego, alivios en el canon hídrico y una alícuota reducida de Ingresos Brutos del 0,75% para el agro, muy por debajo de la tasa general.

En total, el aporte de Mendoza al sector agropecuario, entre subsidios, beneficios fiscales e infraestructura, alcanzó los 148.833 millones de pesos.

Promoción internacional del vino

En el plano internacional, el Gobernador destacó avances en competitividad y promoción del vino argentino, entre ellos la igualación del arancel del 10% con Chile para el ingreso al mercado de Estados Unidos, lo que elimina una desventaja histórica para las exportaciones nacionales.

Además defendió la continuidad del Certificado Obligatorio de Ingreso de Uva (CIU), al considerarlo una herramienta clave para garantizar trazabilidad, proteger denominaciones de origen y valorizar la calidad del producto.

Además anunció la profundización de la alianza con Vinexposium para realizar en Mendoza el encuentro Vinexpo Explorer: The Bulk Chapter, que reunirá a compradores internacionales con bodegas argentinas especializadas en vino a granel.

Durante el desayuno también se firmaron diversos acuerdos destinados a fortalecer el desarrollo del sector. Entre ellos, un convenio entre COVIAR y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para impulsar proyectos vinculados con competitividad, capacitación técnica, promoción internacional del vino argentino y desarrollo del enoturismo.

Asimismo, se rubricó una carta de entendimiento con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) para profundizar la cooperación técnica en materia vitivinícola.

Por último, se presentó un acuerdo entre COVIAR, la Sociedad Rural Argentina y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) para desarrollar una herramienta de cálculo del balance de carbono en la vitivinicultura, que complementará la calculadora de huella de agua y carbono del Observatorio Vitivinícola Argentino.