Fabián Ruggeri en el Desayuno de Coviar: "La vitivinicultura atraviesa un momento difícil, pero podemos salir"

Luego de agradecer la confianza depositada en él, para convertirse en el nuevo presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina, Fabián Ruggeri resaltó, en su discurso en el Desayuno de Coviar , que llega a este rol “como productor, como presidente de una cooperativa y como parte de un sistema integrado que todos conocemos: el viñedo, la bodega y el mercado”.

Candidatas vendimiales, figuras del espectáculo y música en vivo: así fue la Serenata de las Reinas

Comenzó sus palabras reconociendo que “ la vitivinicultura atraviesa un momento difícil . Pero también quiero decir algo con toda claridad: hoy tenemos una oportunidad de salir”. Recordó que no es la primera crisis que el sector atraviesa y que “siempre ha sabido sobreponerse”.

Sobre las dificultades, mencionó el aumento sostenido de costos, la presión fiscal, las tasas de intereses “prohibitivas” en relación con la realidad productiva y caída de consumo.

“Frente a este escenario, debemos avanzar en una agenda clara de competitividad. Eso implica diversificar, aumentar productividad, reducir costos, integrar la cadena y competir mejor. Necesitamos vender más y ganar mercados”, resaltó.

Ruggeri enumeró algunas cosas en las que debe avanzar el sector para sortear estas dificultas. Consideró que se deben hacer adecuaciones dentro del Mercosur que permitan exportar mosto concentrado a Brasil en envases mayores a cinco litros.

Analizó que valoran el acuerdo Mercosur-Unión Europea y seguirán trabajando en normativas complementarias, “que permitan equilibrar las condiciones de competencia frente a productores de otros países, que cuentan con esquema de subsidios muy importantes”.

Añadió que, de la misma manera, valoran el acuerdo con Estados Unidos, en el vino está incluido, y que trabajarán con Cancillería para avanzar rápidamente en su aplicación. Y que se debe resolver el convenio entre Argentina y México, para abrir nuevas oportunidades de exportación.

Sin embargo, también expresó que reconocen señales positivas: una macroeconomía más estable, la modernización del marco laboral, los incentivos a inversiones en riego, malla antigranizo y eficiencia energética, y la reducción del IVA en energía destinada a riego.

Sumó que la mejora en la eficiencia hídrica y energética es indispensable para avanzar hacia una viticultura más productiva y sostenible. Y reconoció los esfuerzos de los gobiernos de Mendoza y San Juan en la lucha contra la lobesia botrana y en ofrecer créditos para cosecha y acarreo.

Pese a eso, planteó que, para invertir, diversificar, y poder mejorar la rentabilidad y ser competitivos, necesitan “financiamiento que sea acorde a la actividad, con plazos y tasas adecuadas, tanto para realizar las inversiones como para prefinanciar exportaciones, reducir los costos logísticos, disminuir la carga impositiva y seguir trabajando en acuerdos de comercialización que disminuyan los aranceles que pagamos en el mundo al exportar”.

Fabián Ruggeri y Victoria Villarruel

Inserción en el mundo y en el mercado interno

“El mundo está demandando cada vez más vinos blancos y vinos a granel, segmento donde Argentina tiene un enorme potencial de crecimiento si generamos las condiciones adecuadas de competitividad”, describió. Para eso, indicó que se necesita apostar a la promoción y destinar recursos del sector para ganar nuevos mercados.

“Unir fuerza en una estrategia común y trabajar de forma articulada entre el sector privado y el público es fundamental para hacer frente a un comercio mundial cada vez más exigente. Nuestros competidores no dudan en hacerlo y anualmente destinan miles de millones de dólares o euros para promocionar sus vinos”, subrayó.

Por otra parte, recordó que el 70% de la producción vitivinícola se consume en el mercado interno y que, cuando el sector se adapta a las nuevas demandas, el consumo crece. “La aparición de vinos más frescos, gasificados, de menor grado de ser alcohólica, nuevos formatos y presentaciones en el packaging demuestran que la innovación es una herramienta fundamental”, precisó.

WhatsApp Image 2026-03-07 at 09.47.54

Objetivos de trabajo

Ruggeri también enumeró algunas tareas que planean desarrollar. Una de ellas es un trabajo con el ICA de análisis y desarrollo de incentivos para la reducción del contenido alcohólico de los vinos.

También, en conjunto con la Sociedad Rural Argentina y el Conicet, potenciarán herramientas tecnológicas, como la calculadora de balance carbono, para poder certificar procesos sostenibles.

“Se trata de diversificar y aumentar productividad, reduciendo costos y tecnificándose. Se trata de integrar la cadena, buscando y optimizando modelos asociativos de producción y vinculación a mediano y largo plazo entre bodegas y productores para lograr una economía de escala. En definitiva, se trata de competir mejor”, subrayó.

El dirigente cooperativista indicó que, “hoy más que nunca necesitamos algo que ha sido siempre una de las fortalezas de nuestra actividad: la unidad. Unidad entre nosotros como sector privado y articulación público privado para avanzar en acciones estratégicas”.

“Si la vitivinicultura argentina actúa unida, no habrá crisis que nos detenga ni desafío que no podamos superar”, cerró.