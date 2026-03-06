La construcción crece y la industria sigue en caída: en enero bajó 3,2% interanual

Luego de haber cerrado el 2025 con un crecimiento del 6,3%, la construcción inició el año con una suba de 1,2% contra enero del año anterior. En paralelo, la industria continúa retrotrayéndose y no logra avanzar: en enero cayó 3,2% interanual.
La actividad industrial volvió a retroceder por séptimo mes consecutivo, mientras que la construcción inició en 2026 con una leve suba del 1,2% interanual.
Luego de haber cerrado el 2025 con un crecimiento del 6,3%, la construcción inició el año con una suba de 1,2% contra enero del año anterior. En paralelo, la industria continúa retrotrayéndose y no logra avanzar: en enero cayó 3,2% interanual.
Los datos corresponden a los informes publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). La industria sigue perdiendo y no logra remontar, siendo uno de los sectores más afectados por el modelo económico del Gobierno. A contramano se ubica la construcción, que inició el 2026 con una variación positiva.
El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) volvió a caer en enero (3,2%) contra el mismo mes del año anterior, aunque subió contra diciembre un 3,1%. El índice serie tendencia-ciclo registró una suba de 0,8% mensual.
Es la séptima caída consecutiva que registra el sector y sigue sin repuntar: julio (-0,7%), agosto (-4,2%), septiembre (-0,2%), octubre (-2,7%), noviembre (-8,8%), diciembre (-4%) y enero (-3,2%).
En cuanto a las divisiones, diez de las dieciséis subclases cerraron con variaciones negativas, agravando la situación del sector.
El indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró un aumento del 1,2% interanual. Medido contra diciembre, el ISAC registró una variación positiva cercana a cero, y el índice serie tendencia-ciclo mostró un avance de 0,8% respecto al mes anterior.
En cuanto a los insumos, cinco de los trece elementos subieron en enero: 60,5% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 16,9% en hormigón elaborado; 15,8% en artículos sanitarios de cerámica; 11,7% en placas de yeso; y 10,5% en pinturas para construcción.
Mientras que los ocho restantes quedaron por debajo en la medición interanual: -15% en cales; -14,9% en ladrillos huecos; -13,3% en mosaicos graníticos y calcáreos; -10% en hierro redondo y aceros para la construcción; -9,6% en pisos y revestimientos cerámicos; -9,3% en yeso; -5,3% en cemento portland; y -4,1% en asfalto.
Los resultados obtenidos por la encuesta cualitativa de la construcción muestran expectativas favorables con respecto al nivel de actividad esperado para el período febrero-abril de 2026.
