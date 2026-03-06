6 de marzo de 2026 - 19:12

La construcción crece y la industria sigue en caída: en enero bajó 3,2% interanual

La actividad industrial volvió a retroceder por séptimo mes consecutivo, mientras que la construcción inició en 2026 con una leve suba del 1,2% interanual.

La construcción sigue en alza y la industria no puede repuntar 

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Luego de haber cerrado el 2025 con un crecimiento del 6,3%, la construcción inició el año con una suba de 1,2% contra enero del año anterior. En paralelo, la industria continúa retrotrayéndose y no logra avanzar: en enero cayó 3,2% interanual.

Los datos corresponden a los informes publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). La industria sigue perdiendo y no logra remontar, siendo uno de los sectores más afectados por el modelo económico del Gobierno. A contramano se ubica la construcción, que inició el 2026 con una variación positiva.

Industria

El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) volvió a caer en enero (3,2%) contra el mismo mes del año anterior, aunque subió contra diciembre un 3,1%. El índice serie tendencia-ciclo registró una suba de 0,8% mensual.

Es la séptima caída consecutiva que registra el sector y sigue sin repuntar: julio (-0,7%), agosto (-4,2%), septiembre (-0,2%), octubre (-2,7%), noviembre (-8,8%), diciembre (-4%) y enero (-3,2%).

Industria

En cuanto a las divisiones, diez de las dieciséis subclases cerraron con variaciones negativas, agravando la situación del sector.

Uno por uno, los números de la industria:

  • Maquinaria y equipo: -20,2%.
  • Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes: -25,7%.
  • Prendas de vestir, cuero y calzado: -20,6%.
  • Otros equipos, aparatos e instrumentos: -22,1%.
  • Productos de caucho y plástico: -8%.
  • Productos de metal: -8%.
  • Productos textiles: -23,9%.
  • Alimentos y bebidas: -0,7%.
  • Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras: -5%.
  • Otro equipo de transporte: -8,4%.
  • Sustancias y productos químicos: -7,2%.
  • Productos minerales no metálicos: -4,3%.
  • Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear: -2,2%.
  • Productos de tabaco: 2,5%.
  • Madera, papel, edición e impresión: 0,2%.
  • Industrias metálicas básicas: 0,2%.

Construcción

El indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró un aumento del 1,2% interanual. Medido contra diciembre, el ISAC registró una variación positiva cercana a cero, y el índice serie tendencia-ciclo mostró un avance de 0,8% respecto al mes anterior.

En cuanto a los insumos, cinco de los trece elementos subieron en enero: 60,5% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 16,9% en hormigón elaborado; 15,8% en artículos sanitarios de cerámica; 11,7% en placas de yeso; y 10,5% en pinturas para construcción.

Construcción

Mientras que los ocho restantes quedaron por debajo en la medición interanual: -15% en cales; -14,9% en ladrillos huecos; -13,3% en mosaicos graníticos y calcáreos; -10% en hierro redondo y aceros para la construcción; -9,6% en pisos y revestimientos cerámicos; -9,3% en yeso; -5,3% en cemento portland; y -4,1% en asfalto.

Uno por uno, los números de los insumos:

  • Resto de los insumos: 60,5%.
  • Hormigón elaborado: 16,9%.
  • Artículos sanitarios de cerámica: 15,8%.
  • Placas de yeso: 11,7%.
  • Pinturas para construcción: 10,5%.
  • Asfalto: -4,1%.
  • Cemento portland: -5,3%.
  • Yeso: -9,3%.
  • Pisos y revestimientos cerámicos: -9,6%.
  • Hierro redondo y aceros para la construcción: -10%.
  • Mosaicos graníticos y calcáreos: -13,3%.
  • Ladrillos huecos: -14,9%.
  • Cales: -15%.

Los resultados obtenidos por la encuesta cualitativa de la construcción muestran expectativas favorables con respecto al nivel de actividad esperado para el período febrero-abril de 2026.

Obras privadas:

  • El 67,7% de las empresas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses.
  • El 16,7% estima que aumentará.
  • El 15,6% restante estima que disminuirá.

Obras públicas:

  • El 63,4% opina que el nivel de actividad no cambiará durante los próximos meses.
  • El 19,5% cree que aumentará.
  • El 17,1% restante cree que disminuirá.
