Mendoza lanza su primera plataforma integral de comercio electrónico para la construcción

TiendaBilder.com agrupa a 14 firmas líderes de Mendoza y ofrece un catálogo de más de 15.000 productos. Los responsables del proyecto hablaron con Los Andes.

La digitalización del sector productivo en Mendoza ha sumado una herramienta clave para descontracturar uno de los rubros más complejos de la economía regional. Desde fines de enero, se encuentra operativa TiendaBilder.com, el primer marketplace especializado que logra unificar la oferta de materiales de obra, herramientas, iluminación, mobiliario y decoración en un solo espacio.

En una charla con Los Andes, los responsables del proyecto, Pablo Catalani (especialista en marketing de la construcción) y Pablo Bicego (experto en estrategia digital), explicaron que la plataforma nace para simplificar procesos que históricamente resultaban engorrosos para el consumidor. “Bilder no es solo un marketplace, es una herramienta para que el sector gane competitividad y para que los mendocinos puedan comprar de manera simple, con precios reales y respaldo local”, señalaron.

Mendoza: una solución integral para la obra

Actualmente, la plataforma cuenta con más de 15.000 productos activos y la participación de 14 empresas referentes de la provincia, cubriendo cerca de 50 rubros vinculados tanto a la construcción pesada como al equipamiento y terminaciones del hogar. Esta integración permite que el usuario encuentre desde lo estructural hasta lo estético en un mismo punto de venta digital.

Cotización digital: previsibilidad en minutos en una plataforma

Uno de los puntos que genera mayor interés entre los usuarios es el sistema de cotización inteligente. A diferencia de otros sitios de compra genéricos, aquí los clientes —ya sean particulares que refaccionan su casa o profesionales como arquitectos, técnicos y maestros mayores de obra— pueden cargar un listado completo de materiales y obtener un presupuesto total con precios actualizados de tiendas mendocinas antes de concretar la operación.

Mendoza lanza su primera plataforma integral de comercio electrónico para la construcción.

Esta funcionalidad aporta una previsibilidad fundamental en un contexto de costos variables, ya que las listas pueden guardarse y el sistema las actualiza automáticamente si existen cambios en los valores de los productos en las góndolas locales.

El valor del "compre mendocino"

El proyecto se presenta como una apuesta estratégica para fortalecer el ecosistema productivo regional. Según indicaron sus creadores, el objetivo es consolidar un canal que retenga el consumo dentro de la provincia, promoviendo el "compre mendocino" frente a plataformas nacionales que operan fuera de la región.

Al tratarse de comercios con locales físicos y trayectoria en Mendoza, la experiencia de usuario se ve fortalecida por la cercanía. La radicación local de los proveedores agiliza significativamente los procesos de cambio o devolución, brindando una capa extra de seguridad y un respaldo que el comercio electrónico a larga distancia suele dificultar.

Logística y financiación a medida

Para facilitar el acceso a la compra, la plataforma permite operar las 24 horas y ofrece planes de financiación de hasta 12 cuotas fijas con tarjetas bancarias. En cuanto a la logística, los compradores pueden optar por el retiro sin costo en los locales físicos de todas las empresas participantes o recibir los materiales en su domicilio.

Muchas de las tiendas cuentan con envíos propios sin cargo para el Gran Mendoza, además de la opción de distribución a través de OCA para otras zonas. Mientras la plataforma continúa sumando nuevas empresas a su catálogo en un proceso de expansión constante, los interesados pueden obtener más información y soporte a través de su sitio institucional o vía WhatsApp.

