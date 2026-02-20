Feria Internacional de Constructores en Orlando 2026: avances y tendencias en construcción

La Feria Internacional de Constructores en Orlando, Miami, reunió a profesionales de diseño y construcción, mostrando innovaciones y tendencias en construcción residencial.

La Feria Internacional de Constructores (IBS) y la Exposición de la Industria de la Cocina y el Baño (KBIS) reunieron en Orlando a profesionales de la construcción y el diseño residencial.

Del 17 al 19 de febrero, Orlando recibió a cientos de miles de profesionales del diseño y la construcción durante la Semana de Diseño y Construcción (DCW), que reunió de manera conjunta a la Feria Internacional de Constructores (IBS) de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB) y a la Exposición de la Industria de la Cocina y el Baño® (KBIS) de la Asociación Nacional de Cocinas y Baños. Este encuentro permitió a los asistentes conocer innovaciones, establecer contactos y explorar tendencias de vanguardia en construcción residencial.

Diario Los Andes estuvo presente con una enviada especial, Georgina Riveros, presidenta de la Unión Industrial Joven de Mendoza y directora institucional de Grupo Fonther, quien recorrió el evento y compartió las últimas novedades en tecnología, diseño y soluciones aplicadas al sector de la construcción. Además, anticipamos nuestra sección de contenidos para construcción, Cuyo Construye, con información exclusiva para profesionales del rubro. La feria se fue el principal punto de encuentro de la industria, con más de 2.250 expositores y 1,15 millones de pies cuadrados de espacio de exposición.

Georgina UIA Gentileza Georgina Riveros Feria IBS Miami (5) Gentileza Georgina Riveros La Feria Internacional de Constructores: innovación y tecnología aplicada La Feria Internacional de Constructores (IBS) se presentó como la mayor feria mundial dedicada a la construcción residencial. Solo en IBS, los asistentes pudieron “conectar con decenas de miles de colegas, expertos, proveedores y fabricantes de la construcción de viviendas para intercambiar ideas, debatir desafíos y descubrir soluciones empresariales reales”, según la organización de la NAHB.

El espacio de exposición de IBS ocupó 679.000 pies cuadrados netos y contó con 1.650 expositores que mostraron las últimas innovaciones en productos y tecnología para la construcción. Entre las novedades, destacó el Estudio de IA y Tecnología, que presentó herramientas de vanguardia que transforman la industria con demostraciones prácticas y casos de aplicación real. Además, más de 100 sesiones educativas abordaron nueve áreas temáticas, ofreciendo perspectivas de pioneros de la industria y estrategias para optimizar negocios en construcción residencial.

KBIS: diseño de cocinas y baños al centro de la escena La Exposición de la Industria de la Cocina y el Baño (KBIS) se destacó como el mayor evento de Norteamérica dedicado al diseño de cocinas y baños. Con más de 600 marcas líderes, la feria ofreció un espacio para "establecer contactos, intercambiar ideas y desarrollar negocios", según la NKBA.