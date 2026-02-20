20 de febrero de 2026 - 09:50

Feria Internacional de Constructores en Orlando 2026: avances y tendencias en construcción

La Feria Internacional de Constructores en Orlando, Miami, reunió a profesionales de diseño y construcción, mostrando innovaciones y tendencias en construcción residencial.

La Feria Internacional de Constructores (IBS) y la Exposición de la Industria de la Cocina y el Baño (KBIS) reunieron en Orlando a profesionales de la construcción y el diseño residencial.

La Feria Internacional de Constructores (IBS) y la Exposición de la Industria de la Cocina y el Baño (KBIS) reunieron en Orlando a profesionales de la construcción y el diseño residencial.

Foto:

Gentileza Georgina Riveros
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Del 17 al 19 de febrero, Orlando recibió a cientos de miles de profesionales del diseño y la construcción durante la Semana de Diseño y Construcción (DCW), que reunió de manera conjunta a la Feria Internacional de Constructores (IBS) de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB) y a la Exposición de la Industria de la Cocina y el Baño® (KBIS) de la Asociación Nacional de Cocinas y Baños. Este encuentro permitió a los asistentes conocer innovaciones, establecer contactos y explorar tendencias de vanguardia en construcción residencial.

Leé además

Feria: Alfredo Cornejo y el CEO de Vinexposium, Rodolphe Lameyse.

Tras el éxito de Vinexpo Explorer, se realizará una feria exclusiva para vinos a granel

Por Redacción Economía
El plan 2030 incluye expansión, tecnología e inversiones para fortalecer su posicionamiento local.

Carrefour apuesta fuerte en Argentina con aperturas y empleos en su estrategia 2030

Por Redacción Economía

Diario Los Andes estuvo presente con una enviada especial, Georgina Riveros, presidenta de la Unión Industrial Joven de Mendoza y directora institucional de Grupo Fonther, quien recorrió el evento y compartió las últimas novedades en tecnología, diseño y soluciones aplicadas al sector de la construcción. Además, anticipamos nuestra sección de contenidos para construcción, Cuyo Construye, con información exclusiva para profesionales del rubro. La feria se fue el principal punto de encuentro de la industria, con más de 2.250 expositores y 1,15 millones de pies cuadrados de espacio de exposición.

Georgina UIA
Feria IBS Miami (5)

La Feria Internacional de Constructores: innovación y tecnología aplicada

La Feria Internacional de Constructores (IBS) se presentó como la mayor feria mundial dedicada a la construcción residencial. Solo en IBS, los asistentes pudieron “conectar con decenas de miles de colegas, expertos, proveedores y fabricantes de la construcción de viviendas para intercambiar ideas, debatir desafíos y descubrir soluciones empresariales reales”, según la organización de la NAHB.

El espacio de exposición de IBS ocupó 679.000 pies cuadrados netos y contó con 1.650 expositores que mostraron las últimas innovaciones en productos y tecnología para la construcción. Entre las novedades, destacó el Estudio de IA y Tecnología, que presentó herramientas de vanguardia que transforman la industria con demostraciones prácticas y casos de aplicación real. Además, más de 100 sesiones educativas abordaron nueve áreas temáticas, ofreciendo perspectivas de pioneros de la industria y estrategias para optimizar negocios en construcción residencial.

Foto portada video
Feria IBS Miami (8)
Feria Miami (2)
Feria Miami
Feria IBS Miami (9)
Feria IBS Miami (2)
Feria IBS Miami (3)
Feria IBS Miami (4)
Feria IBS Miami (7)

KBIS: diseño de cocinas y baños al centro de la escena

La Exposición de la Industria de la Cocina y el Baño (KBIS) se destacó como el mayor evento de Norteamérica dedicado al diseño de cocinas y baños. Con más de 600 marcas líderes, la feria ofreció un espacio para “establecer contactos, intercambiar ideas y desarrollar negocios”, según la NKBA.

Los asistentes pudieron participar de la Conferencia Voces de la Industria (VFTI), con más de 80 ponentes de todos los segmentos del sector, y explorar el escenario KBISNeXT, donde expertos, presentadores reconocidos y jóvenes profesionales compartieron su visión sobre las tendencias clave en diseño. KBIS se consolidó así como un espacio integral para descubrir novedades, técnicas innovadoras y productos que marcan el rumbo de la construcción residencial y el diseño interior.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Foro de Inversiones y Negocios de 2025, imagen ilustrativa. 

Side Events 7° Foro de Inversiones y Negocios Mendoza 2026: actividades especiales para empresas y pymes

Mercado laboral: las 12 carreras que tendrán más salida este 2026

Mercado laboral: las 12 carreras que tendrán más salida este 2026

Por Redacción Economía
Algunos grupos familiares recibirán $716.627,20 en marzo. 

AUH de ANSES con aumento: qué familias reciben $716.627 en marzo 2026

Por Melisa Sbrocco
En estas propuestas, la nobleza de los materiales son el principal diferencial inmobiliario.

El auge de los microbarrios de diseño que transforman la fisonomía urbana entre el hormigón y la luz

Por Matías Carretero