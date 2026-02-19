Cuánto gana un playero de estación de servicio en marzo 2026: YPF, Shell y AXION

Sueldo de playero en marzo 2026: básico de convenio, suma extra y claves para entender por qué puede variar según turnos.

En marzo de 2026, el sueldo de convenio para un playero de estación de servicio -YPF, Shell, Axion- parte de un básico de $1.201.907,41 más una suma no remunerativa de $50.000, según el nuevo acuerdo. En un contexto de precios que cambian y salarios en revisión, el total puede variar.

Cuánto cobra un playero en marzo 2026 (básico y referencia por hora) De acuerdo con la escala salarial del CCT 772/19 (SOESGYPE) para marzo 2026, la categoría Operario de Playa figura con estos valores de referencia:

Básico mensual: $1.201.907,41

Suma no remunerativa (marzo 2026): $50.000

Valor por día: $55.786,76

Valor hora: $6.973,35

Hora al 50%: $10.460,03

Hora al 100%: $13.946,69 Importante: estos montos son de convenio. El “cuánto te queda” final depende de descuentos (aportes) y de adicionales reales de tu recibo.

image Qué adicionales del acuerdo paritario impactan en marzo 2026 El acta del acuerdo indica dos puntos que suelen generar dudas porque no se ven igual en todos los recibos:

Asistencia (presentismo): 8% (si corresponde y se cumple la condición).

Manejo/movimiento de fondos: puede aparecer como adicional para quienes tengan esa función asignada.

Sumas no remunerativas: en febrero 2026 se fijó una suma de $35.000 y en marzo 2026 otra de $50.000. Además, el documento aclara que la de marzo se paga para integrarse a los sueldos básicos en abril 2026. Si querés una cuenta rápida para orientarte, pensalo así: básico + suma no remunerativa + adicionales (si aplican) + horas extra.

Por qué puede variar entre YPF, Shell y AXION (aunque el básico sea el mismo) En la práctica, un playero puede cobrar distinto en YPF, Shell o AXION por motivos que no cambian el básico de convenio, pero sí el total del recibo: Turnos (nocturno, rotativos) y horas extra (50% / 100%).

Función real (si además cobra, hace caja o maneja fondos).

Antigüedad y premios internos.

Zona y encuadre: esta escala corresponde al CCT 772/19 y está emitida para CABA y Provincia de Buenos Aires; en otras jurisdicciones, puede haber diferencias por encuadre o acuerdos locales.