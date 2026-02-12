YPF, Eni y XRG firmaron un acuerdo para avanzar con el proyecto Argentina LNG.

Este jueves, YPF junto a la petrolera italiana Eni y XRG , brazo internacional de inversiones energéticas de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, firmaron un acuerdo de desarrollo conjunto para avanzar en el proyecto Argentina LNG , que prevé producir 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado a través de dos unidades flotantes de licuefacción.

Según informó la petrolera argentina mediante un comunicado, el convenio representa un paso clave hacia la decisión final de inversión prevista para la segunda mitad de 2026, que incluye tareas de ingeniería, estructuración técnica y aspectos comerciales y de financiamiento .

Con el objetivo de monetizar el potencial de Vaca Muerta y posicionar al país como proveedor global a largo plazo, Argentina LNG integrará producción, procesamiento, transporte y exportación de gas natural licuado (GNL) ".

La capacidad de producción estimada inicial será de "12 millones de toneladas anuales (MTPA) de GNL, a través de dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), cada una con una capacidad de 6 MTPA" y con posibilidad de escalar a 18 MTPA para 2030.

Horacio Marín , presidente y CEO de YPF, destacó que la incorporación de XRG junto a Eni permitirá proyectar a Argentina LNG como uno de los emprendimientos más relevantes a nivel global: "Este nuevo paso marca la incorporación formal de XRG al proyecto que venimos desarrollando junto con Eni. Contar con dos jugadores de clase mundial nos permite posicionar a Argentina LNG como uno de los proyectos más relevantes a nivel global. A partir de ahora, continuaremos trabajando de manera muy intensiva para alcanzar la Decisión Final de Inversión durante la segunda mitad de 2026", remarcó.

Por otro lado, Guido Brusco, CEO de Eni, subrayó que "con la firma del Acuerdo de Desarrollo Conjunto se suma un nuevo socio – XRG – a Argentina LNG" y que el proyecto "se perfila como una de las oportunidades más prometedoras del escenario global del gas. El proyecto avanza reflejando liderazgo tecnológico y una visión estratégica de largo plazo".

Finalmente, Mohamed Al Aryani de XRG valoró el potencial del proyecto: "El potencial de Argentina LNG es significativo, y este acuerdo marca un hito importante en el desarrollo del proyecto. YPF, Eni y XRG comparten la ambición de avanzar en un proyecto de GNL de gran escala que contribuya a un suministro energético confiable y flexible para los mercados internacionales, al tiempo que genera valor de largo plazo para los socios y las comunidades locales".