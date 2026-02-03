Por qué clausuraron la YPF de Uspallata: las graves irregularidades detrás del conflicto

La estación de servicio YPF , ubicada en el Área de Control Integrado (ACI) de Uspallata , se encuentra clausurada desde este martes a raíz de incumplimientos a las normativas de Las Heras , que impiden su habilitación comercial como los certificados de seguridad y la declaración de los rubros que operan allí. En consecuencia, hasta que la operadora no regularice la situación, no se puede cargar combustible ni comprar comida en el Full del megaparador.

Según explicaron a Los Andes desde la Municipalidad de Las Heras , las advertencias a la empresa "YPF KM 1107 S.A.", que opera con la estación en el kilómetro 1.151 de la ruta nacional 7 , se remontan al año pasado. De hecho, hay una multa impaga desde octubre de 2025 por 200.000 UTM , es decir, cerca de 30 millones de pesos, lo que llevó a la clausura de esta semana.

El más reciente procedimiento estuvo a cargo de la Dirección de Comercio e Industria del municipio como parte de los controles habituales en comercios de Uspallata y Alta Montaña. En el caso de la YPF del km 1.151 , se trata de un expediente municipal que arrastraba varios meses y llegó a su desenlace esta semana, tras las intimaciones y la sanción correspondiente.

Los motivos declarados por el municipio apuntan contra la mega-YPF de Uspallata por la "falta de habilitación comercial y falta de solicitud de inclusión de rubros accesorios de comercio; de presentación de certificados de vigencia en elementos de seguridad; y los certificados vencidos de distintos organismos de control, extramunicipio".

Como se amplió en diferentes expedientes del caso, se constataron matafuegos vencidos, auditorías de hermeticidad caducas, residuos peligrosos sin certificado vigente y hasta planos de seguridad sin aprobación, con algunos vencimientos desde 2023.

Así, en la mañana del martes, las fajas de clausura aparecieron en los surtidores de la estación, así como en el Full y en los freezers donde se almacena el hielo.

"En el momento que la estación cumplimente la documentación comercial faltante, se levantará la inhabilitación. Ellos tienen cerca de 11 rubros comerciales distintos, de los cuales sólo se clausuraron cuatro", indicaron desde Las Heras.

También aclararon que la YPF "vieja" de Uspallata del km 1.107 sí está operativa, por lo que aquellos que por estas horas viajen por la montaña y/o rumbo a Chile tienen asegurada la provisión de combustible en la ruta 7.

"Hemos llegado a esta instancia por la falta de cumplimiento de la empresa, y no es porque no se les haya avisado", reiteraron sobre el proceso administrativo, que incluyó acciones judiciales por parte de la compañía.

En diciembre último, tal como señala el decreto municipal 2.169/2025, la presidenta del Concejo Deliberante de Las Heras, Noelia Delpir, rechazó el recurso interpuesto por la firma "KM 1107 S.A." contra la medida, además del pedido de suspensión del acto administrativo, y así ratificó el pago de la multa estimada hoy en $30 millones.

"No hay filtraciones de combustible" en la YPF de Uspallata

La "confusión" de lo ocurrido con la YPF km 1.151 de Uspallata se dio inicialmente porque desde Gendarmería Nacional habían dicho que la clausura del parador se atribuía a una supuesta "falencia en la seguridad de uno de los compartimientos de reserva de combustible, lo que provocó filtraciones de distintos combustibles", algo que la Municipalidad de Las Heras se encargó de desmentir de inmediato.

Es que más allá de que la información era errónea, los agentes municipales carecen de la tecnología y la potestad para detectar una situación de ese calibre y, de hecho, desde la empresa petrolera ya habían informado que no había problemas en ese sentido, dando seguridad y tranquilidad a quienes hayan cargado nafta o gasoil en las últimas horas.