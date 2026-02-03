Anticipan un miércoles caluroso en Mendoza: en qué zonas se esperan tormentas

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 20°C en Mendoza. El jueves bajará considerablemente la temperatura.

El calor será intenso este miércoles en Mendoza, aunque el jueves la temperatura caerá y se pronostica tormentas aisladas. Según el pronóstico del tiempo, mañana se mantendrá inestable y la máxima rondará los 35°C.

Cómo estará el tiempo mañana La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica una jornada calurosa e inestable con nubosidad variable. La máxima se mantendrá alta, en los 32°C, mientras que la mínima será de 20°C, con vientos leves del sudeste. En la cordillera, por su parte, se anuncia inestabilidad. Por otro lado, se esperan tormentas afectando el sur provincial durante la tarde.