3 de febrero de 2026 - 20:55

Anticipan un miércoles caluroso en Mendoza: en qué zonas se esperan tormentas

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 20°C en Mendoza. El jueves bajará considerablemente la temperatura.

Días de mucho calor en Mendoza.

El calor será intenso este miércoles en Mendoza, aunque el jueves la temperatura caerá y se pronostica tormentas aisladas. Según el pronóstico del tiempo, mañana se mantendrá inestable y la máxima rondará los 35°C.

Cómo estará el tiempo mañana

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica una jornada calurosa e inestable con nubosidad variable. La máxima se mantendrá alta, en los 32°C, mientras que la mínima será de 20°C, con vientos leves del sudeste. En la cordillera, por su parte, se anuncia inestabilidad. Por otro lado, se esperan tormentas afectando el sur provincial durante la tarde.

Jueves: desciende la temperatura

El jueves 5 de febrero de 2026 bajará considerablemente la temperatura. Se espera una jornada parcialmente nublada con tormentas aisladas, con una máxima de 29°C y una mínima de 19°C. Los vientos serán leves desde el sudeste. En la cordillera se indica inestabilidad.

