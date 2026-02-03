Aconcagua Radio: Así es el nuevo DNI y pasaporte con tecnología de policarbonato que rige desde febrero

Desde el 1 de febrero entró en vigencia una actualización clave en el Documento Nacional de Identidad y el pasaporte argentino . Se trata de la incorporación del policarbonato como material principal, junto con un chip de lectura electrónica, lo que convierte a ambos documentos en versiones más seguras, robustas y difíciles de vulnerar.

En diálogo con Aconcagua Radio , Agustín Piscopo, director del Registro Civil de Mendoza , explicó que el cambio apunta directamente a reforzar la seguridad de los documentos. “Básicamente lo que existe es la incorporación del policarbonato. Este material ya se había utilizado antes, eran capas de plástico, pero actualmente es mucho más seguro. No se puede romper”, señaló.

El nuevo DNI presenta una estructura fusionada por capas mediante calor e impresión láser, lo que impide su apertura o manipulación. En ese sentido, Piscopo remarcó que “viene todo fundido en una misma placa de policarbonato”, y destacó que incluso el sonido y la dureza del material lo diferencian claramente de una tarjeta de crédito común.

Otra de las principales novedades es la incorporación de un chip que permite la lectura electrónica de los datos del ciudadano. “A través de un dispositivo aparecen todos los datos del ciudadano. De esta forma nos adaptamos a los estándares más altos a nivel mundial de seguridad”, explicó el director del Registro Civil mendocino.

El mismo avance tecnológico se aplica al pasaporte argentino. Según detalló Piscopo, el documento incorpora dos hojas de policarbonato, también con chip y otros elementos de seguridad integrados. “Esto refuerza sobre todo el tema de la seguridad y nos permite adaptarnos a los estándares más altos. Hoy el pasaporte argentino está entre los 15 más seguros del mundo”, afirmó.

En cuanto a la implementación del nuevo sistema, Piscopo confirmó que quienes soliciten turno actualmente ya reciben el nuevo formato de DNI. Además, señaló que en Mendoza el proceso de adaptación avanza a buen ritmo: “Tenemos adaptadas las oficinas en un 80% para la nueva biometría y estamos terminando de adecuarlas para que estén disponibles”.

Un punto clave que llevó tranquilidad a la población es que no es obligatorio renovar el DNI de inmediato. “El DNI anterior sigue teniendo vigencia hasta que opere la fecha de vencimiento. No es necesario que todos vayan a renovarlo ahora”, aclaró Piscopo, y recomendó realizar el trámite “con tiempo y previsibilidad”.

Finalmente, el director del Registro Civil de Mendoza confirmó que la actualización tecnológica no implica cambios en los costos. El DNI común mantiene un valor de $7.500, el DNI express cuesta $18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común tiene un valor de $70.000, el express $170.000 y el inmediato en el acto asciende a $250.000.

Con esta actualización, Argentina da un paso firme hacia la modernización de su sistema de identificación, fortaleciendo la seguridad documental y agilizando los procesos, sin generar la necesidad de renovaciones masivas ni cambios abruptos para la ciudadanía.

