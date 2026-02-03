Nicolás Aroma en Aconcagua Radio: "Genera desconfianza la salida de Lavagna del INDEC"

El titular del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza cuestionó la sorpresiva renuncia del funcionario y advirtió que la falta de autonomía entre el Palacio de Hacienda y el organismo técnico perjudica la transparencia de las estadísticas públicas en un contexto crítico para los precios.

En Hermoso Caos, programa de Aconcagua Radio, dialogaron con Nicolás Aroma, el director del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza. La idea era conocer su opinión respecto a los cambios que hay en la cúpula del INDEC con la salida de Marco Lavagna y las nuevas formas de medir la inflación en la República Argentina.

—¿Qué te pareció lo que sucedió con Marco Lavagna y su salida tan intempestiva del INDEC?

—Fue una sorpresa, no se esperaba la renuncia del director del Instituto de Estadísticas y censos, mucho menos en el contexto, que fue justamente por las discrepancias internas respecto de la aplicación o no de la nueva metodología INDEC que, por otra parte, ya había sido anunciada. Me parece sorpresivo y, de mínima desprolijo, porque la verdad que la renuncia de un instituto independiente (donde ya ha habido bastantes dudas en el pasado sobre la credibilidad del índice) es importante sostenerla, más aun cuando el objetivo número uno del Gobierno, en términos de política económica, es justamente la inflación. Me parece que agrega un ruido innecesario, incluso cuando la metodología nueva diera más de inflación en estos meses. Me parece que fue desprolijo y genera un halo de desconfianza que no le hace bien a la economía del país.

—Varios medios dicen que Marco Lavagna renunció porque Luis Caputo decidió postergar la nueva manera de medir la inflación y él no estaba dispuesto a convalidar esto, evidentemente.

—Y, por otro lado, ya se había anunciado que se iba a cambiar la metodología. Si justo en el mes que vas a aplicar el nuevo índice se da esto, queda desprolijo. Por otra parte, lo que hace es romper con la garantía de independencia entre el Ministerio de Economía y el Instituto de Estadística, que es un elemento fundamental. Por ahí está sobreestimada la cuestión de la independencia: se habla por ejemplo de independencia del Banco Central, y sabemos que realmente no existe esa independencia como tal. Te diré que la independencia esa no existe ni en Argentina ni en muchos países, salvo a Estados Unidos por ahí.