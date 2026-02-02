Juan Pablo Diab en Aconcagua Radio sobre la Reforma Laboral: "Hay artículos que traerán conflictos que hoy no existen"

El abogado de la CAME dialogó con Aconcagua Radio sobre el proyecto de Ley, que se debatirá este mes.

En diálogo con "Hermoso Caos", el programa de Aconcagua Radio, Juan Pablo Diab, abogado y referente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), analizó el proyecto de Reforma Laboral y adelantó que la entidad participará en distintas instancias del debate parlamentario.

Aunque reconoció que parte de la iniciativa apunta en la dirección correcta, Diab expresó que existen artículos que preocupan al sector. "Veníamos pidiendo una ley que trajera previsibilidad y certeza en las relaciones de las partes, para tratar de mitigar o evitar los conflictos. Y, aunque una parte de los artículos del proyecto va en ese sentido, aparecen otros que tiran por tierra ese objetivo", señaló.

El abogado cuestionó la inclusión de aspectos que, según afirmó, no estaban en discusión y podrían generar nuevos focos de conflicto: "Entonces digo: con qué necesidad incorporamos temas que no eran materia de conflicto, dilapidando el buen objetivo que podría tener la norma, que es bajar la litigiosidad. Más allá de que ninguna norma impide la litigiosidad, claro, y que también hay que aclarar que ninguna norma laboral genera empleo: el empleo lo genera la economía".

En particular, apuntó contra el capítulo de derecho colectivo: "Los artículos que están dentro del capítulo de derecho colectivo, que van desde el 126 al 132, son conflictos que le van a traer a las empresas y que hoy en día no existen", advirtió, antes de profundizar en el análisis.

