Mauricio Badaloni en Aconcagua Radio: "En Argentina no tenemos posibilidades de competir con estos impuestos"

Luego de que la empresa de origen indio Welspun se adjudicara la licitación para la provisión de caños del gasoducto de Vaca Muerta , desplazando a la firma nacional Techint , el CEO del grupo, Paolo Rocca , evalúa iniciar una investigación por presunto dumping .

Vuelve el reintegro de $25.000 en Jumbo con MODO y tarjetas de más de 10 bancos

En medio de esta polémica, Mauricio Badaloni , director de Grupo Andesmar y referente de la Unión Industrial Argentina ( UIA ) Mendoza , habló sobre esto en una entrevista para Radio Aconcagua y cuestionó con dureza el elevado peso impositivo que enfrenta el sector privado en el país y advirtió que la falta de competitividad no es responsabilidad de las empresas, sino de la presión fiscal y las distorsiones estructurales que encarecen la producción.

“La problemática en sí del costo argentino no se ha bajado. O sea, el peso del Estado, de los Estados, tanto nacionales, provinciales y municipales sobre el sector privado sigue siendo el mismo; en muchos de los casos se ha aumentado, no el caso tanto de Mendoza, pero sí se ha aumentado, en Buenos Aires, por ejemplo”, ejemplificó el referente de la UIA.

Y agregó: “Lo estamos viendo todos los días en la UIA cómo diferentes municipios siguen aumentando tasas de todo tipo y la verdad que todo eso hace al costo argentino y nosotros no tenemos posibilidades de competir”. Y continuó: “Lo digo como empresario y como emprendedor en otros países, principalmente en Chile. Vemos las estructuras de costo y la verdad no podemos competir contra nuestras empresas en Chile o en otros países cercanos”, dijo el director de Grupo Andesmar.

En referencia a la reciente polémica por la licitación del gasoducto de Vaca Muerta, Badaloni remarcó que se trata de una disputa entre empresas privadas. “Una empresa ofertó, otra compró y no se pusieron de acuerdo. Eso pasa todos los días en el sector privado”, señaló, al tiempo que criticó la intromisión política y los mensajes oficiales celebrando el resultado. “Gritar un gol en la cara no ayuda en nada”, afirmó.

Dentro de este escenario, el mendocino destacó la “cierta estabilidad macroeconómica” y la desaceleración inflacionaria que logró la administración de Milei, pero insiste en la problemática de fondo que aún golpea al empresariado local: el elevado costo argentino, que representa una enrome desventaja frente a firmas internacionales.

“Cuando hay un exceso de precio, atrás hay un exceso de impuestos. Eso es lo que no se le explica a la gente”, señaló, y remarcó que una pequeña o mediana empresa en Argentina enfrenta en promedio 37 tributos distintos al año.

Asimismo, alertó sobre el impacto social de esta situación: “Desde 2023 se perdieron alrededor de 100.000 empleos industriales formales. Muchos pasan a trabajos cuasi formales o al monotributo, con costos impositivos altísimos desde el primer día”.

En el plano productivo, destacó que Mendoza y Cuyo tienen grandes oportunidades en los sectores energético, minero y agroindustrial, pero insistió en la necesidad de reconversión productiva y financiamiento. “No podemos competir con tasas del 30 o 35% cuando en Chile bajan por debajo del 5%”, comparó.

Finalmente, Badaloni llamó a abandonar la confrontación con el sector privado. “En todo el mundo los gobiernos salen a buscar empresas para que inviertan. Acá parece que se las enfrenta. El problema no son los emprendedores ni quienes generan empleo, el problema es el peso del Estado sobre la producción”, concluyó.

Perforan el primer pozo del yacimiento Vaca Muerta Vaca Muerta

Qué es el dumping y por qué Techint analiza denunciar a la empresa india

El dumping es una práctica comercial que consiste en vender productos en un mercado extranjero a un precio inferior al valor normal o incluso por debajo del costo de producción. Esta estrategia permite desplazar a competidores locales y ganar cuota de mercado de manera desleal.

En este contexto, desde el entorno del CEO de Techint, Paolo Rocca, analizan la posibilidad de denunciar a la empresa india Welspun, luego de que su oferta para la provisión de caños del gasoducto de Vaca Muerta resultara un 40% más baja que la presentada por la firma argentina. Así lo indicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) define el dumping como “la exportación de productos a un precio inferior a su valor normal”, es decir, a un precio menor al que se comercializa en el mercado interno del país exportador.

La postura del Gobierno

La polémica escaló al plano político luego de que el presidente Javier Milei se refiriera públicamente a Rocca como “Don Chatarrín”, en defensa de la adjudicación a la empresa india y de la apertura a la competencia internacional.

El cruce expone la tensión entre el Gobierno nacional y uno de los principales grupos industriales del país, en una licitación considerada estratégica para el desarrollo energético argentino.