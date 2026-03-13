13 de marzo de 2026 - 10:54

La crisis que afecta a Topper: despidos y alerta por el cierre de la única planta

La marca de ropa y calzado deportivo pone en riesgo 51 años de historia. El reclamo de los trabajadores en la fábrica de Aguilares, Tucumán.

Topper, en crisis: despidos y reducción salarial a los trabajadores

Topper, en crisis: despidos y reducción salarial a los trabajadores

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Planta de Topper en Aguilares (Tucumán)

Planta de Topper en Aguilares (Tucumán)

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Trabajadores de la planta de la marca deportiva de ropa y calzado Topper en Aguilares (Tucumán) denunciaron la pérdida de alrededor de 150 puestos de trabajo y alertaron sobre el riesgo de cierre de la fábrica, en medio de la crisis que atraviesa la industria del calzado.

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El delegado regional de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (Uticra), Gaspar Fugaracho, confirmó en diálogo con FM Fénix que la empresa ya desvinculó a cerca de 160 trabajadores. Según explicó, el gremio había acordado previamente con la compañía una reducción de la jornada laboral para intentar preservar los puestos de trabajo.

La medida se extendió durante ocho meses y finalizó a fines de febrero.

Planta de Topper en Aguilares (Tucumán)
Planta de Topper en Aguilares (Tucumán)

Planta de Topper en Aguilares (Tucumán)

Durante ese período, los operarios pasaron de trabajar jornadas completas a esquemas reducidos, lo que implicó un fuerte recorte salarial.

De acuerdo con Fugaracho, la reducción significó una pérdida de unos 250 mil pesos mensuales para los trabajadores. Actualmente, señaló, un operario apenas alcanza ingresos cercanos a 700 mil pesos por mes, una situación que, según afirmó, se volvió insostenible para muchas familias.

El dirigente sindical advirtió además que la apertura de importaciones y la caída del consumo interno están golpeando con fuerza a la industria nacional del calzado.

“La prioridad es conservar las fuentes de trabajo, pero hoy no vemos un panorama claro hacia adelante”, afirmó.

Según los datos de la Secretaría de Trabajo, recabados por el medio Chequeado, desde noviembre de 2023 hasta octubre pasado (último dato disponible de la gestión de Javier Milei) se perdieron 18.333 puestos en toda la cadena textil, con un descenso hasta los 103 mil trabajadores. Al cierre de la era de Alberto Fernández había un total de 121 mil.

La fábrica de Aguilares es actualmente la única instalación de producción de Topper en el país

La crisis de Topper se suma a la ya reportada por marcas como Mauro Sergio, Cocot, Dufour y Fate.

En la misma línea, el trabajador y delegado gremial Daniel Gordillo describió un escenario cada vez más complicado dentro de la planta.

En diálogo con El Destape Radio, explicó que el acuerdo de reducción laboral comenzó en junio del año pasado y modificó el esquema habitual de trabajo.

“Trabajamos hasta los viernes a la mañana y ya no se trabaja viernes por la tarde ni sábado por la mañana”, detalló.

Gordillo también advirtió sobre el impacto que tendría un eventual cierre de la planta. La fábrica de Aguilares es actualmente la única instalación de producción de Topper en el país, donde se fabrican tanto calzado como indumentaria de la marca, fundada originalmente en 1975.

“Esta es la única planta de producción de Topper en Argentina. Si la planta cierra, la marca podría desaparecer”, alertó el delegado.

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