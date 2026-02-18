Las tres famosas marcas de ropa que llegan a Argentina y los shoppings donde abrirán sus tiendas

El grupo danés Bestseller confirmó su llegada a Argentina con la apertura de tres reconocidas marcas de ropa : Jack & Jones, Only y Balmohk.

Fundado en 1975, Bestseller es considerado uno de los mayores conglomerados textiles del mundo, y su arribo representa una de las inversiones europeas más relevantes en el sector de la moda argentina en los últimos años.

Según detalló el CEO de Bestseller para España, Portugal y Latinoamérica, Andrés Contreras, en diálogo con Forbes Argentina, la empresa planea invertir más de 30 millones de dólares durante los próximos tres años . De hecho, aspira a abrir un total de 30 tiendas en los próximos tres años.

La primera fase del desembarco comenzará en el segundo semestre de 2026 y tendrá como foco el Área Metropolitana de Buenos Aires, anticipó el medio especializado Fashion Network.

Las tres famosas marcas de ropa que llegan a Argentina vía Bestseller: Jack & Jones, Only y Balmohk

La compañía inaugurará en simultáneo tres tiendas de gran formato en el shopping Unicenter de Buenos Aires , centro comercial operado por el grupo chileno Cencosud . Cada local contará con una superficie cercana a los 1.000 metros cuadrados, que refleja la magnitud de la inversión y la intención de posicionarse con fuerza desde el inicio.

Con presencia en 100 países y más de 20 marcas en su portafolio, Bestseller supera los 600 puntos de venta en Latinoamérica. Para su desembarco en Argentina eligió tres de sus etiquetas de mayor reconocimiento internacional y que muchos viajeros suelen elegir cuando van a países limítrofes como Chile: Jack & Jones, orientada a la moda masculina y el denim; Only, especializada en indumentaria femenina; y Balmohk, con una propuesta contemporánea y urbana.

Las tres marcas se destacan especialmente por sus camperas y colecciones de moda casual, un segmento que mantiene niveles sostenidos de demanda en el país.

La empresa evalúa producir parte de sus prendas en Argentina, con el objetivo de optimizar costos, reducir tiempos logísticos y ganar competitividad en el mercado.

Rosario, primera plaza fuera de Buenos Aires

Ya existen conversaciones con operadores de centros comerciales del interior del país. En Rosario, el shopping Alto Rosario, administrado por IRSA, figura como posible ubicación para futuras aperturas.

La expansión proyectada podría generar entre 300 y 400 empleos directos.