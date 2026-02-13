Cómo la dueña de Soprole se quedó con lácteos La Paulina

La empresa canadiense Saputo , una de las diez mayores lácteas del mundo y principal procesadora de leche de la Argentina , acordó vender el 80% de su negocio local por USD 500 millones a la peruana Gloria Foods , la dueña de Soprole , la marca líder en Chile y una de las más reconocidas en la región.

La empresa que produce la línea de lácteos La Paulina vendió el 80% de su negocio por US$500 millones

La operación, que marca un fuerte reposicionamiento estratégico y expansión para Gloria Foods en Sudamérica, implica que Saputo reducirá su exposición en el país, aunque conservará el 20% del paquete accionario . El cierre está previsto para el primer trimestre de 2027 , sujeto a la aprobación de los organismos regulatorios, según Clarín.

El negocio que cambia de manos opera bajo el paraguas de Molfino e incluye marcas como La Paulina , Ricrem y Molfino , además de dos plantas industriales y la oficina comercial en Brasil. Aunque la división fue valuada en torno a USD 630 millones, el acuerdo final se cerró en USD 500 millones por la participación mayoritaria.

En los últimos cuatro trimestres, la unidad vendida generó aproximadamente USD 885 millones en ingresos, cerca del 7% de la facturación global de la compañía con sede en Montreal. Tras el pago de impuestos, Saputo estima un ingreso neto cercano a USD 400 millones.

Gloria Foods, la empresa matriz de lácteos Soprole, se quedó con el 80% de Saputo en Argentina

“El anuncio de hoy refleja nuestros esfuerzos por perfeccionar nuestra presencia global con vistas a un crecimiento a largo plazo”, explicó Carl Colizza, presidente y CEO de Saputo.

Según detalló, la desinversión permitirá “mejorar la flexibilidad financiera” y reinvertir en mercados con mayor potencial, sin abandonar del todo la producción argentina, ya que continuará comercializando productos locales en sus mercados internacionales.

El avance regional de la dueña de Soprole y lo que quiere hacer en Argentina

Para Gloria Foods, la compra del negocio de Saputo en Argentina representa un salto estratégico. La compañía peruana ya había dado un golpe de efecto en 2023 al adquirir Soprole en Chile, consolidándose como uno de los jugadores más fuertes del sector lácteo sudamericano.

Soprole es la marca líder en Chile y cuenta con productos emblemáticos en leches, yogures, mantequillas, quesos y postres como Manjarate, ampliamente reconocidos en el mercado regional. Con esta nueva adquisición en la Argentina, Gloria refuerza su posición como uno de los grandes grupos lácteos de América Latina y profundiza su estrategia de expansión.

De todos modos, el holding peruano opera en la Argentina desde 2006. En ese momento se asoció con la familia Gonella para crear Corlasa en la localidad santafesina de Esperanza. En 2010 pasó a controlar el 100% de la empresa, dedicada a la producción de mozzarella, manteca, grasa anhidra y leches en polvo.

Ahora, con la compra del negocio de Saputo, la dueña de Soprole gana escala en el principal mercado lácteo del Cono Sur y consolida una red regional que ya incluye operaciones en Chile y Ecuador.

Además, Gloria proyecta diversificar su portafolio con una nueva unidad de nutrición enfocada en alimentos para adultos mayores, fórmulas infantiles y bebidas energéticas. Para ello prevé ampliar su planta en la Argentina y producir insumos que funcionen como materia prima para esas fórmulas.

La inversión estimada ronda los USD 27 millones, aunque todavía no tiene cronograma definido.