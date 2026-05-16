LLL Oil: cómo es el ambicioso plan de YPF para convertir a Vaca Muerta en una potencia exportadora

La petrolera de bandera, YPF, ha puesto en marcha LLL Oil, su proyecto más ambicioso hasta la fecha bajo el amparo del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) .

Horacio Marín: "YPF va a estar entre las 10 mejores compañías no convencionales del mundo"

YPF anunció una inversión récord de US$25.000 millones para el crecimiento de Vaca Muerta

Esta iniciativa, liderada por el presidente de la compañía, Horacio Marín, no es solo un plan de perforación, sino un cambio de paradigma operativo diseñado para dotar a la Argentina de un perfil netamente exportador de energía.

A diferencia de los desarrollos convencionales, LLL Oil se fundamenta en un esquema de explotación integrada en bloques contiguos dentro de Vaca Muerta.

El corazón del "cómo" funciona este proyecto radica en la sinergia operativa : las distintas áreas compartirán infraestructura de superficie, equipos de perforación, sets de fractura hidráulica y toda la logística vinculada al suministro de agua y arena.

Según la compañía, este modelo permite aprovechar economías de escala para reducir drásticamente los costos operativos y aumentar la competitividad internacional. El plan contempla la perforación de 1.152 pozos a lo largo de 15 años, con el objetivo de alcanzar una producción sostenida de 240.000 barriles de petróleo diarios para el año 2032.

Vaca Muerta YPF anunció una inversión récord para el desarrollo de Vaca Muerta

El salto exportador

Uno de los pilares estratégicos de LLL Oil es el destino de su producción. El proyecto está diseñado para que el 100% del crudo extraído se destine al mercado externo.

Para lograr evacuar semejante volumen, el proyecto se apoya en el sistema Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), un consorcio liderado por YPF junto a socios estratégicos como Pan American Energy, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron, Tecpetrol y Shell.

Este sistema incluye un oleoducto con una capacidad de transporte inicial de 550.000 barriles diarios, ampliable a 700.000, lo que requerirá una inversión adicional de USD 3.000 millones. Por otro lado, el gas natural generado de forma asociada no será exportado, sino que se inyectará al mercado interno, aportando unos 10 millones de metros cúbicos diarios para el abastecimiento local.

Impacto económico

La adhesión al RIGI es considerada por YPF como un "catalizador clave" para este desarrollo. Este marco legal proporciona la previsibilidad fiscal, aduanera y cambiaria necesaria para inversiones que, como LLL Oil, tienen un horizonte de maduración superior a la década.

En términos de impacto socioeconómico, se espera que el proyecto genere:

Exportaciones anuales por USD 6.000 millones a partir de 2032.

por USD 6.000 millones a partir de 2032. Más de USD 100.000 millones en ingresos totales por exportaciones durante su vida útil.

por exportaciones durante su vida útil. La creación de unos 6.000 puestos de trabajo directos durante su etapa de desarrollo.

Con LLL Oil, sumado a otros proyectos como Argentina GNL, YPF busca consolidar a Vaca Muerta como la plataforma central de generación de divisas para el país, marcando lo que la conducción de la empresa define como el inicio de una "nueva etapa" para la industria energética nacional.