13 de mayo de 2026 - 19:46

YPF aumenta 1% los combustibles y alarga el congelamiento de precios por 45 días más

El CEO de la petrolera confirmó un aumento en los precios de todos sus combustibles a partir de este jueves 14 de mayo.

YPF confirmó que subirá los precios 1% desde este jueves.

YPF confirmó que subirá los precios 1% desde este jueves.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La petrolera YPF confirmó que la empresa ajustará en un 1% el precio de los combustibles, al tiempo que alargó el congelamiento de los mismos por 45 días más.

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Así lo confirmó el CEO y presidente de la compañía, Horacio Marín, en sus redes.

“A partir del jueves 14 de mayo, YPF ajustará el precio de los combustibles en un 1% tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda. De igual manera, continuaremos aplicando el sistema de “buffer de precios” por hasta 45 días adicionales, con el propósito de no trasladar sobresaltos en el surtidor”, explicó.

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Marín explicó que la empresa estatal no trasladará el impacto del petróleo internacional hacia los consumidores, en un contexto donde el crudo supera los US$100 por barril.

El ejecutivo detalló que, mediante el “buffer” de precios, se estableció la creación de “una cuenta compensadora” que, una vez finalizado el conflicto en Medio Oriente, desde la petrolera se mantendrán constantes los precios de los combustibles “para recuperar, durante el tiempo necesario, el ingreso diferido originado por no haber incorporado el impacto de las variaciones en el Brent durante este tiempo”.

De esta manera, la compañía busca reducir el impacto del traslado total hacia los combustibles. Desde que inició la guerra, el precio de los mismos subió más del 23%, y se estima un incremento restante del 15% sobre los precios finales.

Marín también indicó que seguirán aplicando el sistema de “micropircing”, que permitirá “maximizar rentabilidades en función de la oferta y demanda, estableciendo precios diferenciales por franjas horarias, corredores y zonas geográficas”.

“Reiteramos nuestro compromiso honesto y moral con todos los consumidores, preservando la demanda en un contexto de libre mercado sin perder rentabilidad ni generar perjuicios a nuestros accionistas ni a nuestros clientes”, concluyó.

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