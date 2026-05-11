De madrugada y armado con un cuchillo, robó $500.000 en una estación de servicio de Junín

El robo ocurrió durante la madrugada en una YPF ubicada sobre carril Retamo. El delincuente amenazó al empleado con un arma blanca y escapó con la recaudación.

Asaltaron una estación de servicio en Junín y se llevaron medio millón de pesos.

Un violento asalto se registró durante la madrugada de este lunes en una estación de servicio del departamento de Junín, donde un delincuente armado con un cuchillo logró llevarse cerca de 500 mil pesos de la recaudación del comercio.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:50 en la estación de servicio YPF de Philipps, ubicada sobre carril Retamo, y es investigado por personal de Comisaría 19 y la Oficina Fiscal de Junín.

Según la información policial, todo sucedió cuando un sujeto ingresó a la oficina del lugar y sorprendió al empleado que se encontraba trabajando en ese momento. Bajo amenazas con un arma blanca, el asaltante exigió la entrega del dinero correspondiente a la recaudación.

La víctima, de 25 años, no resultó lesionada, aunque atravesó momentos de tensión durante el robo.

El delincuente logró escapar con una suma cercana a los 500 mil pesos y hasta el momento no había sido detenido. Tras la denuncia, personal policial inició las actuaciones correspondientes y se avanzaba en la búsqueda de registros de cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar al autor.

El episodio volvió a poner en foco la vulnerabilidad de los comercios que permanecen abiertos durante la madrugada, especialmente estaciones de servicio y locales de atención permanente.