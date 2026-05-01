Asalto en Las Heras: una mujer le robó las zapatillas a un chico de 15 años en la calle

El adolescente fue víctima del asalto y la mujer lo amenazó, se robó las zapatillas y lo dejó descalzo en la vía pública.

Asalto: una mujer le robó las zapatillas a un chico de 15 años en la calle en Las Heras

Un adolescente de 15 años, y quien caminaba en soledad por las calles de Las Heras, fue víctima de un asalto durante la tarde de este jueves. Fue cerca de las 19, en las inmediaciones de Bombal y General José Valle, y la asaltante fue una mujer.

Tras reducir y amenazar a la víctima, la asaltante se llevó las zapatillas del adolescente.

La Policía de Mendoza trabaja en investigar el salvaje asalto que sufrió una anciana en su casa en Las Heras. Imagen Ilustrativa Una mujer le robó las zapatillas a un chico de 15 años en la calle

Tanto el adolescente como la ladrona se movilizaban a pie, y la mujer se aprovechó del estado de indefensión del chico y de que no pasaban transeúntes por la zona.