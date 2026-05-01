1 de mayo de 2026 - 10:53

Asalto en Las Heras: una mujer le robó las zapatillas a un chico de 15 años en la calle

El adolescente fue víctima del asalto y la mujer lo amenazó, se robó las zapatillas y lo dejó descalzo en la vía pública.

Asalto: una mujer le robó las zapatillas a un chico de 15 años en la calle en Las Heras

Asalto: una mujer le robó las zapatillas a un chico de 15 años en la calle en Las Heras

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un adolescente de 15 años, y quien caminaba en soledad por las calles de Las Heras, fue víctima de un asalto durante la tarde de este jueves. Fue cerca de las 19, en las inmediaciones de Bombal y General José Valle, y la asaltante fue una mujer.

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Tras reducir y amenazar a la víctima, la asaltante se llevó las zapatillas del adolescente.

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Una mujer le robó las zapatillas a un chico de 15 años en la calle

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Tanto el adolescente como la ladrona se movilizaban a pie, y la mujer se aprovechó del estado de indefensión del chico y de que no pasaban transeúntes por la zona.

Sin detenidos por el hecho

Intervino en el hecho la Oficina Fiscal de la jurisdicción de la Comisaría 16, y el caso se encuadra como robo simple. Hasta el momento, no hay datos de la autora del asalto.

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