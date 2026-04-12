Asalto fatal en el conurbano: motochorros mataron a un hombre cuando iba a trabajar

La víctima fue abordada por dos delincuentes cuando esperaba el colectivo en Longchamps y murió tras el violento episodio.

Un hombre de 46 años fue asesinado en un violento asalto cometido por motochorros mientras esperaba el colectivo para ir a trabajar, en la localidad de Longchamps, partido bonaerense de Almirante Brown.

La víctima fue identificada como Darío Gabriel Mansilla, quien fue hallado sin vida en la vía pública tras un llamado al 911 que alertó sobre una persona desvanecida en la intersección de Languenheim y Carlos Dihel.

El ataque y la muerte Según las imágenes de cámaras de seguridad, Mansilla fue interceptado por dos delincuentes a bordo de una motocicleta, que intentaron robarle la mochila. Durante el asalto se produjo un forcejeo, tras el cual los agresores lograron sustraer sus pertenencias y escaparon. Instantes después, el hombre se desplomó en el lugar.

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, () - Un hombre de 46 años fue asesinado en un violento asalto cometido por motochorros cuando… pic.twitter.com/Bbgcdc4TA4 — Noticias Argentinas (@NAagencia) April 12, 2026 Si bien en un primer momento se sospechó que había sido baleado, las pericias iniciales indicaron que no presentaba lesiones visibles. De acuerdo al testimonio de su esposa, la víctima tenía problemas cardíacos, lo que podría haber sido determinante en su fallecimiento a raíz del estrés generado por el robo.

La autopsia, ordenada por la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1, será clave para establecer con precisión las causas de la muerte.