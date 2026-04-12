12 de abril de 2026 - 16:07

Asalto fatal en el conurbano: motochorros mataron a un hombre cuando iba a trabajar

La víctima fue abordada por dos delincuentes cuando esperaba el colectivo en Longchamps y murió tras el violento episodio.

Le quisieron robar, se descompensó y murió: detuvieron a dos sospechosos.

Le quisieron robar, se descompensó y murió: detuvieron a dos sospechosos.

Foto:

redes
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 46 años fue asesinado en un violento asalto cometido por motochorros mientras esperaba el colectivo para ir a trabajar, en la localidad de Longchamps, partido bonaerense de Almirante Brown.

Leé además

Detuvieron a un motociclista en Junín con más de 3 kilos de droga.

Persecución en Junín: detuvieron a un motociclista con más de 3 kilos de droga

Por Redacción Policiales
Grave accidente en Guaymallén provocó la muerte de un hombre de 36 años.

Un motociclista murió en Guaymallén tras chocar con una compuerta y caer a una acequia

Por Redacción Policiales

La víctima fue identificada como Darío Gabriel Mansilla, quien fue hallado sin vida en la vía pública tras un llamado al 911 que alertó sobre una persona desvanecida en la intersección de Languenheim y Carlos Dihel.

El ataque y la muerte

Según las imágenes de cámaras de seguridad, Mansilla fue interceptado por dos delincuentes a bordo de una motocicleta, que intentaron robarle la mochila. Durante el asalto se produjo un forcejeo, tras el cual los agresores lograron sustraer sus pertenencias y escaparon. Instantes después, el hombre se desplomó en el lugar.

Embed

Si bien en un primer momento se sospechó que había sido baleado, las pericias iniciales indicaron que no presentaba lesiones visibles. De acuerdo al testimonio de su esposa, la víctima tenía problemas cardíacos, lo que podría haber sido determinante en su fallecimiento a raíz del estrés generado por el robo.

La autopsia, ordenada por la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1, será clave para establecer con precisión las causas de la muerte.

Detenidos tras un operativo

La investigación avanzó a partir del rastreo de un teléfono celular que estaba dentro de la mochila robada, perteneciente a la empresa donde trabajaba Mansilla. Mediante geolocalización, el dispositivo fue ubicado en Guernica, lo que permitió identificar a los sospechosos.

Embed

En un operativo cerrojo, la Policía detuvo a Roberto Héctor Pifano (26) y Marcelo Alejandro Vaira (30), acusados de ser los autores del hecho. Ambos quedaron a disposición de la Justicia bajo la carátula de “homicidio agravado en ocasión de robo”, mientras continúan las tareas investigativas y crece el reclamo vecinal por mayor seguridad en la zona.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Borracho detenido en Guaymallén.

Conducía alcoholizado, chocó en Guaymallén y terminó detenido tras agredir a personal de tránsito

Por Redacción Policiales
Asalto a chofer de una app de viajes

Inseguridad en el Gran Mendoza: robaron una moto de alta gama y otro asalto a un chofer de aplicación

San Martín: policías asistieron un parto de urgencia en una vivienda de Montecaseros.

San Martín: policías asistieron un parto de urgencia en una vivienda de Montecaseros

Por Enrique Pfaab
Un ciclista debió ser rescatado tras sufrir un accidente en un sendero

Rescataron en helicóptero a un ciclista accidentado en un sendero en Barrancas

Por Redacción Policiales