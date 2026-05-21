Noche de terror de dos jubilados: con fusiles y cuchillos entraron asaltantes a su casa

Dos jubilados vivieron una madrugada de terror en la localidad de Los Pinos , partido de La Matanza, cuando una banda de cuatro delincuentes irrumpió violentamente en su hogar mientras dormían. Tanto el hombre como su esposa resultaron ilesos.

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El episodio ocurrió este miércoles alrededor de las 3:30 de la madrugada en una vivienda situada en la calle Centenera al 100. Toda la secuencia del robo fue captada por las cámaras de seguridad de la propiedad, tanto en el exterior como en el interior.

Las imágenes de seguridad mostraron el modus operandi de la banda. Al principio uno de los asaltantes forzó la reja de entrada que da a la calle, permitiendo el paso de sus tres cómplices. Mientras tres delincuentes avanzaban hacia la casa, uno de ellos se quedó de "campana" en la entrada.

Asaltaron a un pobre jubilado en la Matanza de Espinoza y Kicillof. Zona liberada a delincuentes. pic.twitter.com/bDYZWH6oXt

Luego, tras varios intentos y patadas, los ladrones lograron romper la cerradura de la puerta principal para ingresar al domicilio.

Una vez dentro, los delincuentes, que actuaron con los rostros cubiertos y portando cuchillos, redujeron al dueño de casa. En los videos se observa a uno de los asaltantes agarrando al jubilado de 87 años por detrás mientras otro le exigía la entrega de objetos de valor.

Un detalle del registro fílmico muestra a uno de los sospechosos apoyando un fusil sobre la mesa. Según el reporte policial, este arma formaba parte del botín que los delincuentes se estaban llevando de la vivienda.

Sobre el asalto, el jubilado detalló en ante los medios: "Se movía la casa y dije qué puede pasar a las 3:59 de la madrugada. Cuando levanté la persiana y salí corriendo entraron y vi que estaban en el comedor parados".

"No me golpearon, no me amenazaron, no me pusieron una pistola en la cabeza. Vi armas y pedían dólares. Fuimos arriba donde hay una pequeña caja, les di la contraseña y la vaciaron", precisó.

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️"Nos pedían los dólares"

️"No parecían marginales, eran jóvenes"#ArribaAmérica @guillermofavale pic.twitter.com/tVrtdmuPdT — América TV (@AmericaTV) May 21, 2026

La banda logró llevarse un importante arsenal y objetos de valor, entre ellos varios revólveres, una pistola, municiones, joyas, relojes, cadenas de oro y una billetera con documentación personal y tarjetas.

"Eran jóvenes, no eran marginales, vinieron preparados para esto, pero solo encontraron el dinero que tenía, que representaba dos meses de sueldo de una persona", añadió.

Los asaltantes escaparon del lugar en una Renault Kangoo blanca, vehículo que también utilizaron para llegar a la zona, según captaron otras cámaras del barrio.

La causa fue caratulada como “robo en poblado y en banda, privación ilegítima de la libertad coactiva y agravada”. La investigación está a cargo del fiscal José Luis Maroto, de la UFIJ N°13 de La Matanza, quien ya ordenó diversas tareas para identificar a los sospechosos y localizar el vehículo de la fuga.