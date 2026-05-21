Un empleado de la Universidad de la Patagonia apuñaló a un estudiante dentro del campus.

Un grave hecho de violencia ocurrió en Río Gallegos este martes, cuando un trabajador no docente de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) atacó con un cuchillo a un estudiante en medio de una pelea. El agresor, un hombre de 46 años con antecedentes penales, fue detenido horas más tarde tras darse a la fuga.

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El incidente ocurrió alrededor de las 18:30 en el sector trasero del predio universitario. La víctima, identificada como José Aguila , alumno de la carrera de Comunicación Social , mantuvo una discusión con el empleado que escaló rápidamente hacia la agresión física.

El estudiante fue asistido en el lugar por personal de emergencias y trasladado de urgencia al Hospital Regional Río Gallegos . El parte médico indicó que sufrió la perforación de un pulmón y heridas cortantes en los brazos, espalda y cabeza .

Respecto al motivo del enfrentamiento, la madre de la víctima señaló que la disputa se habría originado por el presunto acoso que sufría la novia de su hijo por parte del agresor, identificado como Pablo B..

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El perfil del agresor

Fuentes policiales confirmaron que el atacante es oriundo de Buenos Aires y posee un frondoso prontuario por robo a mano armada y defraudación.

Además, el medio La Opinió Autral reveló que trabaja en la Unidad Académica Río Gallegos (UARG) desde hace más de 15 años donde ingresó bajo un programa de Reinserción Laboral para personas en contexto de encierro. Actualmente formaba parte de la planta permanente en el área de mantenimiento y servicios generales.

Tras el ataque, el agresor huyó en un vehículo, pero fue capturado por la policía en la intersección de las calles Charles Chaplin y Paseo de los Arrieros. El caso quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N°1 de la capital provincial. Aunque el hecho ocurrió en una universidad nacional, la justicia ordinaria y la policía provincial intervienen por tratarse de un delito de acción pública.

Por su parte, las autoridades de la UNPA emitieron un comunicado de repudio y dispusieron la suspensión de actividades en el campus hasta este miércoles. La presidenta del Centro de Estudiantes calificó la jornada como "terrible" y algo "jamás imaginado" dentro de la institución.