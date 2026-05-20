20 de mayo de 2026 - 20:36

Mercedes Rus se reunió con productores tras el caso de abigeato: "Caerá todo el peso de la ley"

La ministra de Seguridad y Justicia mantuvo una reunión con productores del sur mendocino y afirmó que ella misma “seguirá el caso de cerca”. También aclaró la declaración del productor que fue víctima del robo.

La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus.

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El encuentro se realizó en el salón Salonia junto a representantes de la Dirección de Ganadería y autoridades de la Policía de Mendoza. Allí, los productores expusieron las situaciones de inseguridad que atraviesan desde hace tiempo por el robo de ganado en distintos puntos de la región.

“Fue muy positiva la reunión. Es muy importante escuchar de primera mano al productor”, sostuvo Rus al finalizar el encuentro. Además, destacó el peso del sector ganadero dentro de la economía provincial y aseguró que desde el año pasado trabajan en un plan para combatir la faena clandestina y el abigeato.

La funcionaria también se refirió al policía detenido en el caso y remarcó que “va a caer todo el peso de la ley” sobre el efectivo involucrado. Según indicó, se trata de “un caso aislado” que no representa a la institución policial.

Previo a la reunión, Rus ya había anticipado que el uniformado podría ser expulsado de la fuerza. “Seguramente va a haber una cesantía y una exoneración después”, afirmó sobre el agente, que actualmente tiene la baja en trámite.

Un policía detenido por cuatrerismo: “Yo seguiré de cerca el caso”

El caso ocurrió el domingo 10 de mayo por la noche en el paraje Soitué, en General Alvear. Todo comenzó cuando un productor rural denunció el robo de ganado y comenzó a perseguir a los sospechosos, que escapaban en una Toyota Hilux blanca hacia la zona de Jaime Prats.

Tras el llamado al 911, efectivos de Policía Rural montaron un operativo sobre la Ruta 184 y comenzaron una persecución que terminó con tres detenidos. Entre ellos se encontraba un policía perteneciente a la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR).

Un policía detenido por cuatrerismo y el drama de productores de Alvear por el robo de ganado
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“Es nefasto que una persona tenga que ir en persecución de los delincuentes. Él es una víctima y por eso fue escuchado para que se saque todas las dudas”, agregó Mercedes Rus. “El procedimiento lo está llevando a cabo el Ministerio Público Fiscal y yo misma seguiré de cerca el caso”, sumó.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia destacaron que fue la propia Policía de Mendoza la que intervino para detener al efectivo acusado. Además, recordaron que el agente cuenta con 20 años de servicio y que, en caso de ser condenado, enfrentará la expulsión inmediata de la fuerza junto con penas judiciales.

La ministra aclaró la declaración del productor que sufrió el robo

El productor rural víctima del robo, identificado como Ramón Carabajal, aseguró que durante la persecución “fue apuntado en la cabeza” por un efectivo de la Policía Rural de Mendoza. Según denunció, los agentes lo confundieron con los delincuentes mientras él seguía en su camioneta al vehículo que escapaba.

“Salieron a cruzarme y me gritaron ‘¡Alto!’. Además, uno de los policías me disparó a escasos metros”, relató Carabajal sobre la secuencia ocurrida entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de mayo pasado. “Les dije que yo no era el delincuente, que eran los que habían dejado pasar más adelante”, agregó.

En tanto, la ministra de Seguridad y Justicia fue acorralada por las declaraciones de Carabajal tras la reunión y explicó que esa denuncia todavía no figura formalmente en el expediente judicial.

“Lo que denunció Carabajal no está en el expediente penal, así que yo le recomendé que se dirija a denunciar. Lo del disparo está, porque además hay evidencia. Es un disparo que se dirige a zona segura, y no es de arma de fuego”, afirmó la funcionaria.

Rus también señaló que los efectivos actuaron creyendo que ambos vehículos estaban vinculados con el hecho de abigeato denunciado en la zona. “No sabían que en uno de ellos se encontraba la víctima. Eso está aclarado en el procedimiento”, sostuvo.

“Yo le pedí que fuera a denunciar para que el fiscal pueda indagar sobre ese punto”, agregó la ministra al referirse a la acusación realizada por el productor rural.

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