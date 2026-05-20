Detuvieron a una mendocina que traía de Buenos Aires 7 kilos de cocaína envueltos en una frazada

Una mujer fue detenida en San Martín con un importante cargamento de cocaína y quedó detenida a disposición dela Justicia Federal.
Fue esta mañana, durante un control realizado por personal de Policía Contra el Narcotráfico en la Terminal de Ómnibus de San Martín.
Una mujer fue detenida en San Martín con un importante cargamento de cocaína y quedó detenida a disposición dela Justicia Federal.
Esta mañana, a las 10.30, efectivos de Policía Contra el Narcotráfico (PCN) realizaban “controles preventivos” en la Terminal de ómnibus de San Martín, cuando detectó a una mujer de 28 años que transportaba cocaína entre sus pertenencias.
La mujer es mendocina y venía de Buenos Aires y, al llegar a San Martín, fue detenida, según informó una fuente policial.
Tras las medidas de control y verificación correspondientes, se procedió al secuestro de aproximadamente 6.800 gramos de droga, quedando la mujer detenida a disposición de la Justicia Federal.