20 de mayo de 2026 - 12:42

Detuvieron a una mendocina que traía de Buenos Aires 7 kilos de cocaína envueltos en una frazada

Fue esta mañana, durante un control realizado por personal de Policía Contra el Narcotráfico en la Terminal de Ómnibus de San Martín.

La cocaína decomisada a una mujer en San Martín. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.&nbsp;

La cocaína decomisada a una mujer en San Martín. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia. 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una mujer fue detenida en San Martín con un importante cargamento de cocaína y quedó detenida a disposición dela Justicia Federal.

Leé además

Aldo Javier Soto, el conductor alcoholizado acusado de terminar con la vida, de Luciana Nerea Monárdez Aguilera. Gentileza Poder Judicial

La Corte de Mendoza anuló el primer fallo de un juicio por jurados que condenó a un conductor ebrio

Por Redacción Policiales
El auto con las figuritas contrabandeadas por un ciudadano peruano. Gentileza Gendarmería Nacional. 

Un peruano ebrio volcó en Ruta 7 y descubrieron que contrabandeaba de Chile $17 millones en figuritas del Mundial

Por Oscar Guillén

Esta mañana, a las 10.30, efectivos de Policía Contra el Narcotráfico (PCN) realizaban “controles preventivos” en la Terminal de ómnibus de San Martín, cuando detectó a una mujer de 28 años que transportaba cocaína entre sus pertenencias.

e860f22f-d9c8-4445-93fd-fdad643b7ba7
La cocaína decomisada a una mujer en San Martín. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

La cocaína decomisada a una mujer en San Martín. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

La mujer es mendocina y venía de Buenos Aires y, al llegar a San Martín, fue detenida, según informó una fuente policial.

Tras las medidas de control y verificación correspondientes, se procedió al secuestro de aproximadamente 6.800 gramos de droga, quedando la mujer detenida a disposición de la Justicia Federal.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un policía detenido por cuatrerismo y el drama de productores de Alvear por el robo de ganado

Un policía detenido por cuatrerismo y el drama de productores de Alvear por el robo de ganado: "Cazan en un Zoo"

Por Rodrigo Cuello
Una mujer fue atropellada por su Renault Clío mientras manipulaba la batería.

Chubut: se detuvo a reparar el auto, olvidó el freno de mano y terminó atropellada por su propio vehículo

Por Redacción Policiales
Allanaron una clínica clandestina donde operaba una red de falsos médicos: hay cinco detenidos

Allanaron una clínica clandestina donde operaba una red de falsos médicos: hay cinco detenidos

Por Redacción Policiales
Un alumno llevó un arma a una escuela de Córdoba y generó tensión. 

En Córdoba: un adolescente de 14 años llevó un arma a la escuela por un "conflicto con un compañero"

Por Redacción Policiales