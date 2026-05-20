Detuvieron a una mendocina que traía de Buenos Aires 7 kilos de cocaína envueltos en una frazada

Fue esta mañana, durante un control realizado por personal de Policía Contra el Narcotráfico en la Terminal de Ómnibus de San Martín.

La cocaína decomisada a una mujer en San Martín. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

Una mujer fue detenida en San Martín con un importante cargamento de cocaína y quedó detenida a disposición dela Justicia Federal.

Esta mañana, a las 10.30, efectivos de Policía Contra el Narcotráfico (PCN) realizaban “controles preventivos” en la Terminal de ómnibus de San Martín, cuando detectó a una mujer de 28 años que transportaba cocaína entre sus pertenencias.

e860f22f-d9c8-4445-93fd-fdad643b7ba7 La cocaína decomisada a una mujer en San Martín. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

La mujer es mendocina y venía de Buenos Aires y, al llegar a San Martín, fue detenida, según informó una fuente policial.