Un motochorro de 16 años murió baleado tras un intento de robo y ahora buscan al tirador.

Un adolescente de 16 años murió baleado en la localidad bonaerense de Virrey del Pino (La Matanza) luego de participar de un intento de robo frente a un supermercado. El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y es investigado por la Justicia, que ahora busca al hombre que disparó contra los asaltantes.

Robaron más de 150 figuritas del Mundial valuadas en más de 300 mil pesos: la detención sobre dos motochorros

De acuerdo con el reporte de la Policía bonaerense, el hecho ocurrió cerca de las 20 en la esquina de Urien y Bacigalupi. En las imágenes se observa cómo una moto se detiene sobre la vereda frente al comercio, mientras otra, con dos ocupantes, permanece sobre la calle.

Según reconstruyeron los investigadores, uno de los hombres que estaba en la primera moto advirtió que iba a ser víctima de un robo, se bajó y alejó del rodado para luego comenzar a disparar contra los delincuentes .

La Matanza: vecino “justiciero” se defiende a los tiros de robo y abate a un delincuente de 16 años con antecedentes penales pic.twitter.com/rwmOOxjAdx

La secuencia generó momentos de extrema tensión en la zona. En las grabaciones también se ve cómo varias personas que caminaban por el lugar escaparon corriendo ante la balacera.

Tras los disparos, los sospechosos intentaron huir por la calle El Caldén. Sin embargo, el conductor perdió el control de la moto, cayó sobre la calzada y escapó a pie. Su acompañante, identificado como Maximiliano Darío Borras, recibió un disparo en la cabeza y murió en el lugar.

Embed Lluvia de balas y un motochorro muerto: tenía 16 años y antecedentes



Un vecino se defendió de un robo y mató a un ladrón en Virrey del Pino.



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Fuentes oficiales señalaron que el joven fue hallado junto a una Yamaha XTZ y que personal médico confirmó el fallecimiento cuando arribó una ambulancia.

En tanto, el hombre que efectuó los disparos volvió a subirse a su moto y escapó. Ahora es buscado por las autoridades.

El cuerpo del adolescente fue reconocido por su padre y, según trascendió, el menor tenía antecedentes penales por el robo a mano armada de un auto junto a otros cinco hombres.

La investigación quedó a cargo del fiscal Claudio Fornaro, titular de la UFI Temática Homicidios de La Matanza, quien trabaja para identificar y localizar al tirador.

Despedida tumbera

Tras la muerte del adolescente, comenzó a circular en redes sociales videos y mensajes de despedida para el delincuente abatido. En las imágenes observan motos y grupos de personas disparando al aire.

Embed VELORIO TUMBERO Y DESPEDIDA EN REDES PARA EL DELINCUENTE QUE MURIÓ BALEADO POR UN TIRADOR ANÓNIMO

- El hecho fue en La Matanza.

- Acá el video del momento en el que el tirador mató al delincuente.

- Vía @primerplanotv: https://t.co/vECFKgt2ud pic.twitter.com/2W3aGJQuoJ — Vía Szeta (@mauroszeta) May 20, 2026

Las fotos que utilizaron sus allegados para despedirlo, se lo ve posando con armas: "Qué día fue ese hermano. Te voy a extrañar una banda. Mal ahí chacal, justo ahora te pasó esto", dice uno de los mensajes.