Un peruano ebrio volcó en Ruta 7 y descubrieron que contrabandeaba de Chile $17 millones en figuritas del Mundial

Un ciudadano peruano fue detenido por personal de Gendarmería en Punta de Vacas luego de que el auto en el que viajaba volcara en la Ruta 7. Durante el procedimiento, se descubrió que llevaba 17 millones de pesos en figuritas y álbumes del Mundial 2026 que traía de contrabando desde Chile.

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En la madrugada de ayer, los efectivos del Escuadrón 27 “Uspallata” se encontraban realizando un control rutinario sobre el kilómetro 1200 de la Ruta Nacional N.° 7 cuando vieron avanzar con las luces apagadas a un vehículo e inmediatamente le realizaron las señales de tránsito para que estacionara sobre la banquina.

Sin embargo, el conductor hizo caso omiso de las indicaciones y evadió el dispositivo de los gendarmes, por lo que los uniformados comenzaron a realizar un seguimiento controlado con alerta a otras subunidades. A pocos kilómetros de marcha, encontraron el rodado colisionado y al chofer atrapado en el interior.

Tras asistir al conductor, constataron que estaba en estado de ebriedad, determinaron que era un ciudadano de nacionalidad peruana y que circulaba desde la República de Chile transportando grandes cantidades de álbumes y figuritas del Mundial 2026, valuados en 17.666.843 de pesos.

Tras poner en conocimiento del hecho a la Fiscalía Federal de Mendoza, se ordenó la verificación del domicilio, como así también la solicitud de alerta migratoria y de antecedentes del detenido.

En tanto, la mercadería de contrabando quedó secuestrada y a disposición del personal de Aduana – DGA, el rodado fue incautado y el involucrado fue trasladado hacia la Comisaría 23