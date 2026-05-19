Allanaron una clínica clandestina donde operaba una red de falsos médicos: hay cinco detenidos

Cinco personas fueron detenidas en el marco de un allanamiento en una clínica que funcionaba bajo el nombre de "Argentina Salud", ubicada en la localidad bonaerense de González Catán por una causa que investiga el funcionamiento de una presunta organización dedicada al ejercicio ilegal de la medicina y a la emisión de documentación sanitaria apócrifa.

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El operativo determinó que en el lugar se desarrollaba una estructura que utilizaba matrículas y sellos de profesionales de la salud sin autorización para confeccionar certificados médicos y distintos documentos vinculados a prestaciones sanitarias, desde hace años.

De acuerdo con la pesquisa y tal como señaló el medio TN, la organización también administraba ambulancias y farmacias sin habilitación correspondiente, mientras que algunos integrantes cumplían funciones como supuestos médicos, choferes y personal administrativo dentro del establecimiento.

El operativo fue encabezado por el juez de garantías Rubén Ochipinti y el fiscal Fernando Garate e incluyó el allanamiento de 13 establecimientos, incluidas farmacias y clínicas truchas.

Allanamientos y detenidos por antecedentes

Según señaló la Agencia Noticias Argentinas, en los allanamientos realizados en las últimas horas se secuestraron sellos, documentación clínica, recetas, historias médicas y otros elementos considerados de interés para el expediente judicial.

Además, entre los aprehendidos, se encuentran sospechosos con antecedentes penales por delitos graves, entre ellos homicidio y robos cometidos en rutas. Según detalló una fuente del caso a TN, el detenido con antecedentes de homicidio salió en libertad hace cinco años.

La causa se inició tras la denuncia presentada por una médica que detectó la utilización indebida de sus datos profesionales. A partir de esa presentación, los investigadores lograron establecer que más de 50 profesionales habrían sido afectados por maniobras similares.

La causa se encuentra bajo investigación y los detenidos se encuentran a disposición de la Justicia.