19 de mayo de 2026 - 14:54

Detuvieron a "Don Rolo", un jubilado buscado por intentar matar a un amigo: "Te comiste a mi mujer"

En el 2023, el hombre de 69 años apuñaló a un amigo tras acusarlo por una supuesta infidelidad, se fugó y cambió su nombre.

Detuvieron a un jubilado prófugo por intentar matar a un amigo: Te comiste a mi mujer.

Detuvieron a un jubilado prófugo por intentar matar a un amigo: "Te comiste a mi mujer".

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Infobae
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Ayer por la tarde, la Policía Federal capturó en José C. Paz a un hombre de 69 años al que todos conocían como “Don Rolo” o "Rolando Reynoso". El hombre, que se había mudado al barrio hace dos años, era visto como un vecino discreto que no generaba conflictos.

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Sin embargo, tras esa fachada de tranquilidad se ocultaba Raúl Paz, un maestro pastelero oriundo de Caseros que vivía en calle Centenario bajo una identidad falsa y con un pedido de captura activo por tentativa de homicidio.

Por qué buscaban a "Don Rolo"

Según detalló Infobae, el fiscal Ignacio Correa, de la UFI N°5 de San Martín, buscaba a Paz por un violento episodio ocurrido en mayo de 2023. Según la investigación, el ahora detenido invitó a un amigo de 75 años a su casa en Caseros para compartir unos tragos.

don rolo
Raúl Paz, el jubilado detenido por el intento de homicidio de su amigo en 2023.

Raúl Paz, el jubilado detenido por el intento de homicidio de su amigo en 2023.

En medio de la reunión, la situación escaló tras un reclamo por una supuesta infidelidad. Según fuentes del caso, Paz increpó a su invitado con la frase: “Te comiste a mi mujer”. Acto seguido, lo atacó con una navaja, propinándole varias puñaladas que lo dejaron al borde de la muerte. La víctima logró escapar malherida y sobrevivir, mientras que Paz huyó a pie para luego iniciar su vida en la clandestinidad.

La caída de "Don Rolo"

A pesar de haber cambiado su nombre y domicilio, la División Homicidios de la Policía Federal logró localizarlo gracias a los registros financieros que el sospechoso nunca abandonó. Raúl Paz jamás dejó de percibir su jubilación y su pensión durante los tres años que estuvo prófugo.

Meses atrás, solicitó un crédito por $650.000 pesos en una entidad bancaria reconocida. Además, el domicilio donde se refugiaba en José C. Paz coincidía, precisamente, con su domicilio fiscal registrado ante los organismos oficiales.

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