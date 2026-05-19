19 de mayo de 2026 - 12:29

Femicidio de Margarita Gutiérrez en Junín: ordenaron la detención de uno de sus hijos

La pesquisa por la muerte de la docente jubilada sumó un giro en las últimas horas. La Justicia ordenó la detención de uno de sus hijos y profundiza una hipótesis vinculada a violencia intrafamiliar.

Margarita Gutiérrez de Demalde.

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Por Enrique Pfaab

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Fuentes vinculadas a la causa indicaron que el hombre tendría problemas de consumo de estupefacientes y que, a partir de distintos elementos reunidos durante las primeras medidas investigativas, los fiscales comenzaron a avanzar sobre una hipótesis que encuadra el hecho como un posible femicidio.

La causa permanece bajo investigación y todavía se aguardan resultados periciales claves, entre ellos, el informe forense que deberá determinar con precisión la mecánica de la muerte y el origen de las lesiones producidas por el fuego.

Durante la jornada, los investigadores también analizaron registros de cámaras de seguridad de viviendas cercanas y avanzaron con distintas medidas testimoniales y periciales.

En la causa intervienen el jefe de fiscales Mariano Carabajal y los fiscales Carlos Alberto Guiliani y Ricardo Facundo Garnica.

Margarita Gutiérrez de Demaldé era una reconocida docente jubilada de Junín. Fue maestra jardinera y madre de Ever Demaldé, entrenador mendocino que integró cuerpos técnicos vinculados a Marcelo Bielsa.

La noticia continúa generando impacto en la comunidad mientras la Justicia intenta esclarecer las circunstancias del hecho.

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