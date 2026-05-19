Femicidio de Margarita Gutiérrez en Junín: ordenaron la detención de uno de sus hijos

La investigación por la muerte de Margarita Gutiérrez, viuda de Demaldé , dio un giro en las últimas horas luego de que la Justicia ordenara la detención de uno de los hijos de la víctima.

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Muerte de la docente jubilada Margarita de Demaldé: investigan femicidio y apuntan a un hijo

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que el hombre tendría problemas de consumo de estupefacientes y que, a partir de distintos elementos reunidos durante las primeras medidas investigativas, los fiscales comenzaron a avanzar sobre una hipótesis que encuadra el hecho como un posible femicidio.

La causa permanece bajo investigación y todavía se aguardan resultados periciales claves, entre ellos, el informe forense que deberá determinar con precisión la mecánica de la muerte y el origen de las lesiones producidas por el fuego.

Margarita Gutiérrez fue hallada sin vida este martes por la mañana dentro de su vivienda de calle Isaac Estrella, frente al microhospital de Junín. El cuerpo presentaba quemaduras severas y la escena mostraba signos de desorden, con puertas y ventanas abiertas, según los primeros datos incorporados al expediente.

Durante la jornada, los investigadores también analizaron registros de cámaras de seguridad de viviendas cercanas y avanzaron con distintas medidas testimoniales y periciales.

En la causa intervienen el jefe de fiscales Mariano Carabajal y los fiscales Carlos Alberto Guiliani y Ricardo Facundo Garnica.

Margarita Gutiérrez de Demaldé era una reconocida docente jubilada de Junín. Fue maestra jardinera y madre de Ever Demaldé, entrenador mendocino que integró cuerpos técnicos vinculados a Marcelo Bielsa.

La noticia continúa generando impacto en la comunidad mientras la Justicia intenta esclarecer las circunstancias del hecho.