Conmoción por la muerte de una docente y madre de un conocido DT: investigan si la mataron en un robo

La Justicia y la Policía investigan la muerte de Margarita Gutiérrez viuda de Demaldé, una conocida vecina de Junín, cuyo cuerpo fue hallado este martes dentro de su vivienda ubicada sobre calle Isaac Estrella, frente al microhospital local.

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Según la información preliminar la mujer, de 72 años, presentaba múltiples lesiones producidas por el fuego y parte del cuerpo calcinado . Por el momento no existe una hipótesis confirmada oficialmente, aunque los investigadores analizan distintas posibilidades, entre ellas la de un presunto robo seguido de muerte.

El hallazgo generó un importante operativo policial y judicial en la intersección de Isaac Estrella y Ladislao Segura . En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal judicial, peritos y el ayudante fiscal de turno, mientras la zona permaneció bajo custodia para la realización de las primeras pericias.

De acuerdo con las primeras versiones, familiares o personas cercanas habrían advertido la ausencia de la mujer e intentado comunicarse con ella. Posteriormente, fue encontrada sin vida dentro de la vivienda.

En las primeras horas de la investigación comenzaron a circular versiones extraoficiales vinculadas a un posible intento de robo dentro del domicilio. Sin embargo, desde la investigación mantienen cautela y aguardan el resultado de las pericias para establecer qué ocurrió.

Las autoridades también buscan determinar si el hecho pudo haberse originado en un accidente doméstico o si existió intervención de terceros.

Margarita Gutiérrez de Demaldé era una figura conocida en Junín por su trayectoria educativa. Se desempeñó como maestra jardinera y un jardín de infantes del departamento lleva su nombre en reconocimiento a su labor docente. Además, era madre de Ever Demalde, integrante de cuerpos técnicos vinculados al entrenador Marcelo Bielsa y también fue DT de Independiente Rivadavia y el Atlético San Martín.

La noticia provocó impacto en la comunidad de Junín, mientras la causa continúa en plena etapa investigativa y se esperan mayores precisiones en las próximas horas.