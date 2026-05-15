El exfutbolista Damián Manusovich evitó ir a juicio por la muerte de una joven: los detalles

El 4 de diciembre de 2025, Lourdes Antonini de 20 años se encontraba caminando por la calle Chivilcoy al 3600, en la zona de Villa Devoto en CABA . De repente, un cartel publicitario cayó de un edificio en desarrollo y le golpéo la cabeza. La joven falleció en el acto.

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La Morgue Judicial determinó en la autopsia que la joven murió por una hemorragia meningoencefálica, ocasionada por el golpe. Tras el hecho, la empresa MMCV a cargo del proyecto quedó bajo investigación, con el agravante de que el cartel publicitario no habría contado con las habilitaciones correspondientes del Gobierno porteño.

La Justicia inició una causa contra los presuntos responsables y quedó en la mira un nombre: Damián Manusovich , exfutbolista y empresario, quien fue investigado por homicidio culposo.

Según señaló la Agencia Noticias Argentinas, Manusovich aparece señalado como una figura con peso decisivo dentro del negocio inmobiliario. La pesquisa lo ubica como fundador de la firma MMCV y lo vincula además al desarrollo Seirén , proyecto levantado en el predio donde se produjo la tragedia.

Para la fiscalía, su participación no habría sido meramente formal, sino ligada a la toma de decisiones dentro de la estructura societaria y fiduciaria del emprendimiento.Uno de los ejes centrales de la causa son las pericias técnicas realizadas tras el derrumbe.

Según esos informes, la marquesina que cayó presentaba fallas estructurales severas, con una base de sostén deficiente, ausencia de refuerzos y condiciones que la volvían vulnerable ante vibraciones, golpes o factores externos.

Cierre del caso sin juicio

A mediados de marzo, el fiscal de la causa Andrés Madrea pidió que Manusovich y otros cinco sospechosos fueran sometidos a una declaración indagatoria.

Damián Manusovich El exfubtolista arregló la entrega de una elevada suma de dinero a la familia de la víctima

En los últimos días, se conoció que el exfubtolista arregló la entrega de una elevada suma de dinero a la familia de la víctima, para evitar el juicio. Según informó una fuente del caso a Infobae, el planteo se realizó bajo el amparo del artículo 34 del Código Procesal Penal Federal, que permite la reparación económica de delitos culposos.

Además, Manusovich no presenta antecedentes penales, por lo que el acuerdo pudo llevarse a cabo. "La familia entendió que una condena de cárcel efectiva sería casi imposible, que Manusovich terminaría, a lo sumo, con una probation y que una reparación en un proceso civil sería sumamente aruda”, informó la fuente al medio.