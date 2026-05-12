Evelyn Von Brocke respondió a las críticas tras la muerte de su padre: "Me preocupa que me duela el corazón"

La muerte del padre de Evelyn Von Brocke provocó una fuerte reacción emocional en la periodista y también abrió un inesperado debate en redes sociales sobre la exposición del dolor y los límites de la autenticidad digital. La conductora decidió compartir una imagen donde se la veía visiblemente afectada y con señales de haber llorado durante horas.

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Junto a la fotografía, la periodista escribió una frase que sintetizaba el momento personal que atravesaba: “ ¡Maldita muerte! No me quedan lágrimas de tanto llorar ”. El mensaje recibió numerosas muestras de solidaridad, aunque también aparecieron cuestionamientos de usuarios que criticaron la decisión de mostrarse vulnerable en redes sociales.

Frente a las críticas, Evelyn Von Brocke decidió responder públicamente a través de sus historias de Instagram. Allí agradeció especialmente a quienes comprendieron el sentido emocional de la publicación.

“ Los que sí entendieron: gracias infinitas ”, escribió en una de las historias. También aclaró que la imagen viralizada no era una selfie tomada para redes sociales, sino un recorte de una fotografía donde aparecía junto a su padre durante la despedida final.

“No es una selfie, la foto completa es mía”, explicó, buscando desmontar algunas de las interpretaciones que circularon en plataformas digitales.

“¿Lo real no existe?”: la reflexión sobre las redes sociales

La periodista utilizó además el episodio para cuestionar la lógica de perfección permanente que domina gran parte de las redes sociales. Según planteó, muchas veces existe una presión implícita para mostrar únicamente imágenes cuidadas, felices o estéticamente aceptadas, incluso en momentos de sufrimiento.

“¿Lo real no existe? ¿Solo subir perfecciones buscadas?”, expresó con ironía, en una reflexión que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

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La respuesta más contundente a las críticas sobre su apariencia

La polémica aumentó cuando algunos comentarios comenzaron a centrarse en su aspecto físico y en el hecho de mostrarse sin maquillaje. Uno de esos mensajes motivó una de las respuestas más directas de la periodista.

“¿Qué ejemplo damos? ¿Qué fea sos? Soy fea, ¿cuál es el problema? Porque a mí no me preocupa, me preocupa que me duela el corazón”, respondió.

Evelyn Von Brocke

La exposición pública y el derecho a mostrarse vulnerable

Acostumbrada desde hace años a la exposición mediática, la periodista eligió enfrentar las críticas sin victimizarse y defendió la posibilidad de atravesar el duelo de manera visible y honesta.