12 de mayo de 2026 - 18:11

"No es tan picante": Nati Jota reveló todos los secretos detrás de su cruce en vivo con Estanislao Bachrach

Nati Jota comparó las críticas recibidas con experiencias similares protagonizadas por conductores varones en distintos canales de streaming.

Nati Jota Estanislao Bachrach
Por Redacción Espectáculos

Una entrevista incómoda en el canal de streaming Olga terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de las últimas horas en redes sociales. El cruce entre Nati Jota y Estanislao Bachrach durante el programa Sería Increíble derivó en un debate público sobre la incomodidad al aire.

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El episodio comenzó cuando la conductora le consultó a Bachrach sobre los efectos del alcohol en la producción de serotonina. El especialista respondió de forma breve: “No lo sé”. La situación escaló cuando la pregunta derivó en un intercambio más tenso y el invitado lanzó una frase que rápidamente generó repercusión: “Eso es la Argentina. Cualquiera que tiene un micrófono dice cualquier pelotudez con tal de no decir ‘no sé’”.

El momento incómodo que se viralizó en redes

La tensión aumentó hacia el cierre de la charla. Mientras Bachrach se quitaba los auriculares para retirarse del estudio, Nati Jota concluyó: “Gracias por haber venido”. Minutos antes, el divulgador le había sugerido a la conductora cambiar de terapeuta, comentario que terminó de tensar el clima en el estudio.

Al día siguiente, el programa Lape Club Social abordó la polémica y buscó la palabra de los integrantes del ciclo.

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La explicación de Nati Jota sobre lo ocurrido

Durante su descargo, la conductora aseguró que el fragmento viral no representó lo que ocurrió durante toda la conversación. Según explicó, la columna duró cerca de veinte minutos y la incomodidad se mantuvo desde el inicio.

“Hay un recorte que está muy sacado de contexto. Yo odio decir eso porque suena a justificación cuando no sabés qué decir. La realidad es que está muy sacado de contexto”, afirmó.

Nati Jota habló de incesto en OLGA. / Captura

La conductora sostuvo que durante toda la charla intentó sostener el intercambio y mantener el ritmo del programa pese a las respuestas cortantes del invitado. “Lo que hice todo el tiempo fue tratar de sostenerla y tirar para adelante, pensar nuevas preguntas”, explicó.

También detalló que intentó cerrar la nota en varias oportunidades antes del momento viralizado, pero cada intento derivaba en nuevos cuestionamientos dentro del estudio. “El recorte que se hace viral es el momento en el que yo termino la nota, que ya la había querido terminar un par de veces”, relató.

El desgaste de conducir una entrevista incómoda en vivo

Nati Jota reconoció además el impacto emocional que le provocó la reacción en redes sociales. Según explicó, recibió numerosos comentarios agresivos pese a considerar que intentó sostener la situación de la mejor manera posible.

La conductora aclaró que el problema no fue que Bachrach respondiera “no sé” ante una pregunta puntual, sino la reiteración constante de respuestas similares y otros comentarios que, según dijo, dificultaban la dinámica habitual del programa.

“El problema es que ya hacía como cuatro preguntas que decía ‘no sé’ y no salía con otra cosa”, sostuvo. También mencionó que algunas intervenciones del invitado, como sugerirle terapia, profundizaron la incomodidad general.

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Toto Kirzner también habló sobre el episodio

Toto Kirzner, integrante del programa, admitió que la tensión quedó reflejada en su expresión durante la transmisión y aseguró que no logró ocultar su incomodidad.

Sin embargo, evitó polemizar con Bachrach y relativizó el episodio. “No tengo ningún tipo de rencor contra Estanislao profesional, sabe un montón de temas y es un capo en su trabajo. Simplemente fue una situación de mierda que puede pasar con cualquier interacción humana”, expresó.

El debate sobre género y exposición pública

La situación también derivó en una reflexión sobre las diferencias en el trato que reciben las conductoras mujeres frente a situaciones tensas al aire. Nati Jota comparó las críticas recibidas con experiencias similares protagonizadas por conductores varones y sugirió que existe una vara distinta en la evaluación pública.

“Veo notas con Andy Kusnetzoff, con Migue y no es así, no es tan picante”, señaló. Además, recordó que el humorista Eial Moldavsky también comentó sentirse incómodo durante la situación y bromeó con que había experimentado algo habitual para muchas mujeres expuestas mediáticamente.

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