22 de abril de 2026 - 16:44

Susto en OLGA: Luis Scola daba una entrevista, una camioneta perdió el control y casi choca el estudio

Ocurrió durante el programa Soñé que volaba, conducido por Migue Granados. “No, no… otra vez”, dijo uno de los integrantes de la mesa.

Luis Scola y el equpo de OLGA sorprendidos por una camioneta que perdió el control y casi choca con el estudio. &nbsp;

Luis Scola y el equpo de OLGA sorprendidos por una camioneta que perdió el control y casi choca con el estudio.

 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El exbasquetbolista Luis Scola protagonizó un momento de susto mientras participaba de una entrevista en el canal de streaming OLGA, cuando una camioneta “perdió el control y estuvo a punto de chocar contra el estudio”. El episodio ocurrió en plena transmisión en vivo y sorprendió a todos.

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El hecho se registró en la esquina de Humboldt y Cabrera, en Palermo Hollywood, donde funciona el estudio que tiene vista directa a la calle. Durante el incidente, el vehículo se subió a la vereda y quedó a escasos metros del vidrio que separa a los participantes del programa del exterior, sin llegar a golpear.

Video: un auto casi causa estragos en OLGA

Scola había llegado al programa Soñe que volaba, conducido por Migue Granados, con una réplica del trofeo Larry O’Brien, que se entregaba al campeón de la NBA desde 1978. Justo en ese momento, su atención se desvió abruptamente hacia lo que ocurría afuera, alcanzando a decir: “Uy no…”.

Desde el interior del estudio, los integrantes del equipo siguieron la situación con preocupación. Algunos comentarios reflejaron el susto del momento, mientras otros dejaron entrever que no era la primera vez que vivían una escena similar en ese lugar. "No, no... otra vez", dijo uno de los integrantes del equipo.

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El momento de tensión terminó en bromas dentro del programa. Uno de los conductores deslizó que el conductor del vehículo “era fanático” de Scola, mientras que Homero Pettinato ironizó "Luis está contento porque pasó algo en esta vida nueva".

Antes del incidente, Scola hablaba sobre el retiro del deporte profesional, una decisión que tomó en septiembre de 2021 tras más de dos décadas de carrera. Luego del susto cerró la situación con humor y lanzó una frase distendida: “Si querés una foto, pedila”.

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