5 de junio de 2026 - 22:23

La despedida del Indio Solari será el domingo, pero aún no definen el lugar

Así lo confirmó la familia. Mañana se confirmará el lugar del velatorio. El Gobierno Nacional ofreció el predio de Tecnópolis, pero no tuvo respuesta.

Se realizo esta tarde una misa ricotera en la Plaza de Mayo para despedir al Indio Solari. El artista padecía de Parkinson y falleció esta mañana a sus 77 años en su casa de Parque Leloir en el partido bonaerense de Ituzaingó.

Se realizo esta tarde una misa ricotera en la Plaza de Mayo para despedir al Indio Solari. El artista padecía de Parkinson y falleció esta mañana a sus 77 años en su casa de Parque Leloir en el partido bonaerense de Ituzaingó.

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Mariano Sánchez / NA
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La despedida del Carlos el "Indio" Solari se llevará a cabo el domingo 7 en un lugar y hora aún por definir.

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Así lo confirmó la familia del músico, que falleció este jueves a los 77 años, por un ACV mientras transitaba la enfermedad de parkinson.

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"Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. Mañana sábado confirmaremos el lugar y la hora", indicó la cuenta oficial del Indio en redes sociales.

El Gobierno ofreció Tecnópolis

El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, confirmó esta noche que el Gobierno Nacional ofreció el predio de Tecnópolis, ubicado en la localidad bonaerense de Villa Martelli, para la realización del velatorio de Carlos el “Indio” Solari.

“Tenemos Tecnóllipolis para ofrecer, pero no nos pudimos comunicar con el abogado de la familia”, sostuvo Cifelli en declaraciones al canal TN. Asimismo, y según dijo el funcionario nacional, la seguridad correría por cuenta de la Policía Federal.

El secretario de Cultura se expresó de esta forma en momentos en que no está confirmado por el entorno del músico dónde será el último adiós, que tendrá lugar este domingo.

Por otra parte, según supo la Agencia Noticias Argentinas, surgió la posibilidad de que el músico sea velado en el estadio de Racing, en Avellaneda.

En consecuencia, las opciones que se barajan actualmente son el mencionado “Cilindro” de Avellaneda, el estadio Único de La Plata y el predio de Tecnópolis, propuesto por el gobierno nacional.

En tanto, y con la cancha de Boca imposibilitada para albergar la ceremonia por distintas obras, y el estadio Monumental reservado para un recital de Lali, otra opción que se descartó fue la del estadio de Huracán, donde los “Redondos” dieron algunos de sus shows más icónicos en 1993 y 1994, ya que no cuenta con el permiso de seguridad de la Ciudad.

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