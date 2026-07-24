Falleció Marina Magalí, la actriz de "Nazareno Cruz y el lobo"

La actriz saltó a la fama de forma inesperada al protagonizar la película con Leonardo Favio, dejando una marca imborrable en la historia del cine argentino.

El cine nacional está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Marina Magalí, cuyo nombre real era Marina Andrea Accoroni, a los 68 años de edad.

La noticia fue comunicada este viernes por la Asociación Argentina de Actores, detallando que el deceso se produjo el pasado martes. Magalí siempre será recordada por haber encarnado a Griselda, el gran amor de Nazareno, en la emblemática película de 1975 dirigida por Leonardo Favio.

La llegada de Marina al mundo del espectáculo fue, en sus propias palabras, impensada. En aquel entonces, trabajaba como maestra jardinera y no pertenecía al ambiente artístico. Leonardo Favio buscaba para su obra un rostro desconocido y una belleza que encajara con el "cuentito de hadas" que quería narrar.

"Era monísima y cumplió dieciséis años en la filmación. Era perfecta... Los criollos cuando piensan en la Griselda la imaginan rubia", relató Favio años después sobre la elección de la joven, quien compartió cartel con figuras de la talla de Juan José Camero y Alfredo Alcón.

A pesar del éxito rotundo del film, la visión de Favio sobre el futuro de Magalí era particular. El director llegó a hablar con la familia de la joven para advertirles que, una vez terminada la película, era mejor que ella regresara a su profesión docente, argumentando que no tenía "color de voz para actriz". De hecho, su voz fue doblada en la película por decisión del director.