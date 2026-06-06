Apenas 8 capítulos: la peculiar serie de drama y romance ambientada en Polonia que llegó a HBO Max

HBO Max sumó una producción europea que mezcla drama , romance y conflictos familiares en una trama atravesada por cambios inesperados y decisiones que transforman vidas. ¿De qué trata esta serie polaca de ocho capítulos?

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"Orgullo" es una serie centrada en el crecimiento personal, los vínculos afectivos y los desafíos que surgen cuando el destino obliga a replantear todos los planes. Fue desarrollada por el director Karol Klementewicz junto a la guionista Monika Pcikiewicz y cuenta con la producción de Magnolia Films para Warner Bros. Discovery.

La ficción sigue a Filip, un joven modelo que parece tener una vida ideal. Acostumbrado a disfrutar de su independencia y a concentrarse en sus propios proyectos, atraviesa un momento de estabilidad tanto en lo personal como en lo profesional.

Sin embargo, una situación inesperada cambia por completo su realidad. De un día para otro, Filip debe asumir una responsabilidad que jamás imaginó y comenzar a cuidar de un bebé. La nueva circunstancia lo obliga a enfrentarse a preguntas para las que no estaba preparado y a descubrir una faceta de sí mismo que desconocía.

Mientras intenta adaptarse a esta nueva etapa, deberá encontrar un equilibrio entre sus deseos, sus relaciones y las necesidades de quienes ahora forman parte de su vida. En el medio, conocerá a un hombre del que se enamora.

Una historia que va más allá del romance

Aunque la serie incorpora elementos románticos y explora distintas relaciones sentimentales, el corazón de la trama está puesto en la transformación de su protagonista.

La producción aborda temas como la madurez emocional, la construcción de la identidad, la responsabilidad y el significado de la familia. A medida que avanzan los episodios, Filip comprende que algunas experiencias tienen la capacidad de cambiar para siempre la forma en que una persona entiende el amor y los vínculos humanos.