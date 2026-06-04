Después de "Off Campus": el adictivo romance adolescente que adapta un bestseller y llega a Amazon Prime Video

Los romances juveniles se convirtieron en el caballito de batalla de Amazon Prime Video, plataforma que ya tiene lista una serie que busca convertirse en uno de los grandes fenómenos al estilo “Off Campus”. Con una historia atravesada por el amor, la nostalgia y los reencuentros, está basada en una novela bestseller.

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“Cada año que pasé contigo” es la adaptación del bestseller “Every Summer After” , de la escritora canadiense Carley Fortune. La adaptación fue desarrollada por la showrunner Amy B. Harris, quien trabajó junto a la propia Carley Fortune para trasladar la esencia del libro al formato serial.

La producción está protagonizada por Sadie Soverall, conocida por su trabajo en “Fate: The Winx Saga”, y Matt Cornett, recordado por “High School Musical: The Musical: The Series”. El elenco principal también incluye a Michael Bradway, Aurora Perrineau, Abigail Cowen y Joseph Chiu.

La trama sigue a Percy y Sam, dos amigos de la infancia cuya relación cambia con el paso de los años. Tras una larga separación, ambos vuelven a encontrarse en Barry’s Bay, un pintoresco destino junto al lago donde deberán enfrentar emociones pendientes, secretos del pasado y decisiones que marcaron sus vidas.

Uno de los puntos fuertes de la serie es el enorme respaldo que recibe de la obra original. La novela de Fortune permaneció durante 16 semanas en la lista de los libros más vendidos del New York Times y superó el millón de ejemplares vendidos, convirtiéndose en un fenómeno editorial impulsado además por las recomendaciones de lectores en redes sociales.

"Every Summer After" la novela literaria que inspira la serie de romance juvenil. “Every Summer After” la novela literaria que inspira la serie de romance juvenil. gentileza

El impacto digital también fue clave para que la historia llegara a la pantalla. El hashtag relacionado con “Every Summer After” acumuló más de 81 millones de visualizaciones en TikTok, consolidándose como uno de los títulos más comentados dentro de la comunidad lectora conocida como BookTok.

Fecha de estreno para la nueva serie "Cada año que pasé contigo"

La serie se estrenará el miércoles 10 de junio de 2026 en Prime Video y promete captar la atención de los fanáticos de las historias románticas que combinan recuerdos de la adolescencia con segundas oportunidades en la vida adulta.