"El verano en que me enamoré": Prime Video reveló las primeras imágenes de la película

Después del cierre de la tercera temporada de “El verano en que me enamoré” , Prime Video mostró por primera vez imágenes oficiales del nuevo proyecto. Se trata de una película de romance adolescente que continuará el universo de Belly y Conrad.

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El largometraje que funcionará como capítulo final de la historia basada en las novelas de Jenny Han y que ya comenzó oficialmente su rodaje.

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La primera imagen difundida muestra a Lola Tung y Christopher Briney nuevamente juntos en el set, una señal clara de que los protagonistas volverán a encabezar el desenlace de una de las ficciones juveniles más populares del streaming.

El proyecto estará dirigido por la propia Jenny Han , autora de la trilogía literaria original y creadora de la serie, quien además participó en el guion junto a Sarah Kucserka. Será la primera vez que la escritora asuma la dirección de una película.

Primer imagen del rodaje de la película de "El verano en que me enamoré" publicada por Prime Video. Primer imagen del rodaje de la película de "El verano en que me enamoré" publicada por Prime Video. gentileza

Según explicó Han, la decisión de cerrar la historia con una película y no una nueva temporada responde a una necesidad narrativa. La autora aseguró que todavía quedaba un momento clave en la vida de Belly que merecía ser contado en un formato más grande.

Además de Lola y Christopher, regresarán varios de los actores que formaron parte de la serie, entre ellos Jackie Chung, Gavin Casalegno, Sean Kaufman y Rain Spencer.

La saga está basada en los libros "El verano que me enamoré", "No es verano sin ti" y "Siempre tendremos verano", publicados entre 2009 y 2011. Su adaptación televisiva se convirtió en uno de los grandes éxitos juveniles de Prime Video y consolidó una comunidad de fanáticos que siguió de cerca el triángulo amoroso entre Belly, Conrad y Jeremiah.

"El verano en que me enamoré" y su elenco. "El verano en que me enamoré" y su elenco. gentileza

Fecha de estreno de la película de "El verano en que me enamoré"

Por ahora, Prime Video no confirmó una fecha de estreno para la película, pero con las primeras imágenes del rodaje ya publicadas, todo indica que el desenlace definitivo de esta historia está oficialmente en marcha.