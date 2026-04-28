Estrena este miércoles: Dolores Fonzi protagoniza "La casa de los espíritus" en Prime Video

Este miércoles 29 de abril, Prime Video estrenará los tres primeros episodios de "La casa de los espíritus", la ambiciosa adaptación al streaming de la popular novela de Isabel Allende. Aquí, Argentina tiene una participación destacada, ya que la protagonista es Dolores Fonzi .

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Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos de la plataforma. Y quizás no sea casual que, para fidelizar a las audiencias de esta porción del continente, haya apelado a una de las novelas más populares, convertida aquí en una saga de ocho capítulos que vuelve sobre medio siglo de historia latinoamericana.

La serie, que rescata una de las historias más leídas de la literatura latinoamericana, se articula a partir de tres figuras femeninas —Clara, Blanca y Alba—, cuyas vidas se entrelazan con la historia de una nación fracturada. Es precisamente la voz de Alba, situada en los años 70, la que organiza el relato: desde ese presente convulso, la joven reconstruye el pasado a través de los diarios de su abuela Clara.

En ese vaivén entre tiempos, la serie despliega la historia de la familia Trueba, marcada por el ascenso económico, la violencia estructural y los conflictos ideológico.

Además de Fonzi en el papel de Clara, el elenco está integrado por Alfonso Herrera como Esteban Trueba y Nicole Wallace en la piel de Clara en su juventud. Completan el reparto Fernanda Castillo como Férula Trueba, Juan Pablo Raba como el Tío Marcos, Aline Kuppenheim como Nívea del Valle y Eduard Fernández como Severo del Valle. A su vez, Fernanda Urrejola interpreta a Blanca Trueba en su adultez, Maribel Verdú encarna a Tránsito Soto, Pablo Macaya da vida a Pedro Tercero García en su versión adulta y Nicolás Francella asume el papel de Miguel.

Uno de los mayores desafíos de esta adaptación ha sido, sin duda, trasladar al lenguaje audiovisual el delicado equilibrio del realismo mágico que caracteriza la obra original.

El proyecto, aprobado en 2024, cuenta con la participación directa de Allende como productora ejecutiva, algo que no solo garantiza fidelidad narrativa sino también una suerte de legitimidad. A su lado, la actriz y productora Eva Longoria aporta una dimensión internacional que amplifica el alcance de la serie sin diluir su identidad. El equipo creativo (integrado por Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood) comparte, además, una relación generacional con el material original, lo que se traduce en una adaptación atravesada por la experiencia y la memoria cultural.

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La escala de la producción también habla de una apuesta contundente. Filmada íntegramente en Chile entre julio y noviembre de 2024, la serie recorre diversas geografías dentro del país. Allende subrayó la diferencia con la famosa versión cinematográfica, "The House of the Spirits", rodada en inglés y con un elenco internacional: esta nueva adaptación, afirma, logra capturar ese “sabor chileno” que considera esencial.

El casting, diverso y cuidadosamente construido, reúne intérpretes de distintos países de América Latina y de España, quienes han trabajado sus acentos.

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Tras ver los primeros episodios, Allende expresó una valoración particularmente entusiasta: destacó la fidelidad emocional del relato, la solidez de la producción y, sobre todo, la conexión profunda entre los personajes y sus historias familiares.