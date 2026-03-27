27 de marzo de 2026 - 10:05

Con Dolores Fonzi, Prime Video reveló el primer adelanto de "La casa de los espíritus" y su fecha de estreno

La serie, que tendrá ocho episodios, cuenta con la producción de la escritora de la novela: la gran Isabel Allende.

Con Dolores Fonzi a la cabeza, Prime Video presenta la serie de La Casa de los espíritus

Con Dolores Fonzi a la cabeza, Prime Video presenta la serie de "La Casa de los espíritus"

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Prime Video mostró las primeras imágenes de su nueva gran apuesta latinoamericana: la adaptación en formato serie de “La casa de los espíritus”, la emblemática novela de Isabel Allende. Con Dolores Fonzi al frente del elenco, la plataforma reveló un adelanto que confirma el tono épico y emocional de una historia que mezcla drama familiar, contexto político y realismo mágico.

Leé además

Así está actualmente la casa de Hannah Montana.

Así luce la casa de Hannah Montana a 20 años del estreno de la serie

Por Agustín Zamora
El joven actor Dominic McLaughlin es el nuevo Harry Potter en la serie que estrenará HBO basada en la famosa saga de libros de JK Rowling.

HBO lanzó el primer trailer de la serie de Harry Potter y confirmó la fecha de estreno

Por Redacción Espectáculos

El proyecto marca la primera versión televisiva en español de la obra publicada en 1982 y ya tiene fecha de estreno: llegará el 29 de abril de 2026. La ficción recorre más de cinco décadas a través de la historia de la familia Trueba-Del Valle, que pone el foco en el vínculo entre Clara, Blanca y Alba, en medio de un país atravesado por tensiones sociales y cambios profundos.

Además de Fonzi, quien interpreta a Clara del Valle en una de sus etapas ya de adulta mayor, el elenco suma a la española Nicole Wallace en la versión joven del mismo personaje. Como el, por momentos, antagonista Alfonso “Poncho” Herrera hará el rol de Esteban Trueba.

El reparto se completa con figuras destacadas: Fernanda Castillo interpreta a Férula, Aline Kuppenheim se pone en la piel de Nivea del Valle y Eduard Fernández encarna a Severo. A su vez, Blanca es representada en distintas etapas por Sara Becker y Fernanda Urrejola, mientras que Rochi Hernández asume el rol de Alba y Juan Pablo Raba da vida al excéntrico Tío Marcos.

Fecha de estreno en Prime Video

El poster de anuncio de la serie basada en la novela de Isabel Allende.
El poster de anuncio de la serie basada en la novela de Isabel Allende.

El poster de anuncio de la serie basada en la novela de Isabel Allende.

La serie tendrá un lanzamiento escalonado: los primeros tres episodios estarán disponibles desde el día del estreno, mientras que los cinco capítulos restantes se publicarán semanalmente hasta el cierre de la temporada, previsto para el 13 de mayo.

La historia detrás del libro de Isabel Allende

La casa de los espíritus, la emblemática novela de la escritora chilena, narra la historia de la familia Trueba-Del Valle a lo largo de varias generaciones, en un contexto marcado por profundos cambios sociales y políticos en América Latina. Con una fuerte impronta de realismo mágico, el relato entrelaza lo íntimo y lo histórico para construir una saga atravesada por el amor, los secretos y las tensiones de una época.

Isabel Allende copa la televisión
Isabel Allende copa la televisión
Isabel Allende copa la televisión

La historia encuentra su verdadero eje en las generaciones de mujeres de la familia. Clara, con su sensibilidad y sus dones sobrenaturales, se convierte en el corazón del relato, mientras que Blanca y Alba continúan esa línea, y muestran distintas formas de vivir, resistir y narrar su propia historia.

A través de sus vidas, la novela explora los vínculos familiares, las desigualdades sociales y los conflictos políticos, al mismo tiempo que construye un retrato profundo de una sociedad en transformación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La nueva polémica de la serie de Harry Potter: Severus Snape afrodescendiente y con rastas

Serie de Harry Potter: críticas al nuevo Snape "negro", memes y amenazas de muerte al actor

Por Redacción Espectáculos
Netflix estrenó una nueva película española.

Netflix estrenó una película española sobre qué hacer con los padres cuando envejecen

Con un sonido que remite directamente a la esencia de The Beatles, Paul McCartney presentó su nuevo disco.

Referencias a John Lennon y sonidos de The Beatles: Paul McCartney mostró el primer tema de su próximo álbum

Mavinga supo todo lo que pasó con Carmiña y su reacción sorprendió a todos.

Gran Hermano: Mavinga pudo ver como Carmiña la discriminó y su reacción sorprendió a todos