Con Dolores Fonzi, Prime Video reveló el primer adelanto de "La casa de los espíritus" y su fecha de estreno

Prime Video mostró las primeras imágenes de su nueva gran apuesta latinoamericana : la adaptación en formato serie de “La casa de los espíritus” , la emblemática novela de Isabel Allende . Con Dolores Fonzi al frente del elenco , la plataforma reveló un adelanto que confirma el tono épico y emocional de una historia que mezcla drama familiar, contexto político y realismo mágico.

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El proyecto marca la primera versión televisiva en español de la obra publicada en 1982 y ya tiene fecha de estreno : llegará el 29 de abril de 2026. La ficción recorre más de cinco décadas a través de la historia de la familia Trueba-Del Valle , que pone el foco en el vínculo entre Clara, Blanca y Alba, en medio de un país atravesado por tensiones sociales y cambios profundos.

Además de Fonzi, quien interpreta a Clara del Valle en una de sus etapas ya de adulta mayor, el elenco suma a la española Nicole Wallace en la versión joven del mismo personaje. Como el, por momentos, antagonista Alfonso “Poncho” Herrera hará el rol de Esteban Trueba.

El reparto se completa con figuras destacadas: Fernanda Castillo interpreta a Férula, Aline Kuppenheim se pone en la piel de Nivea del Valle y Eduard Fernández encarna a Severo. A su vez, Blanca es representada en distintas etapas por Sara Becker y Fernanda Urrejola , mientras que Rochi Hernández asume el rol de Alba y Juan Pablo Raba da vida al excéntrico Tío Marcos.

La producción cuenta con la participación de Allende y Eva Longoria. Están acompañadas por los showrunners Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood.

Fecha de estreno en Prime Video

El poster de anuncio de la serie basada en la novela de Isabel Allende. El poster de anuncio de la serie basada en la novela de Isabel Allende. gentileza

La serie tendrá un lanzamiento escalonado: los primeros tres episodios estarán disponibles desde el día del estreno, mientras que los cinco capítulos restantes se publicarán semanalmente hasta el cierre de la temporada, previsto para el 13 de mayo.

La historia detrás del libro de Isabel Allende

La casa de los espíritus, la emblemática novela de la escritora chilena, narra la historia de la familia Trueba-Del Valle a lo largo de varias generaciones, en un contexto marcado por profundos cambios sociales y políticos en América Latina. Con una fuerte impronta de realismo mágico, el relato entrelaza lo íntimo y lo histórico para construir una saga atravesada por el amor, los secretos y las tensiones de una época.

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La historia encuentra su verdadero eje en las generaciones de mujeres de la familia. Clara, con su sensibilidad y sus dones sobrenaturales, se convierte en el corazón del relato, mientras que Blanca y Alba continúan esa línea, y muestran distintas formas de vivir, resistir y narrar su propia historia.

A través de sus vidas, la novela explora los vínculos familiares, las desigualdades sociales y los conflictos políticos, al mismo tiempo que construye un retrato profundo de una sociedad en transformación.