11 de mayo de 2026 - 10:01

El fallido regreso en vivo de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: "Da vergüenza ajena"

La artista se presentó junto a la clásica banda ante unas 15 mil personas en España, pero lo que debía ser un momento nostálgico terminó en desastre.

Amaia Montero y el cuestionado show con La Oreja de Van Gogh.

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Amaia volvió a presentarse en vivo en el Bizkaia Arena (Baracaldo, España) ante unas 15 mil personas, en un reencuentro histórico con la banda después de casi dos décadas y tras la forzosa salida de Leire Martínez en 2024, vocalista por 17 años.

Lejos de generar consenso, el recital abrió una grieta entre quienes celebran su vuelta tras años alejada de la música y aquellos que consideran que el espectáculo dejó en evidencia un deterioro artístico en un punto sin retorno.

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El tour "Tantas cosas que contar" generó duros cuestionamientos sobre la capacidad técnica de Amaia Montero para afrontar una serie de conciertos exigentes.

Durante las primeras presentaciones, la artista se mostró desorientada y con dificultades de afinación, especialmente en versiones de temas recientes de la banda como "La niña que llora en tus fiestas" -famoso en la voz de Leire- y en el cover de "Nothing Compares 2 You", original de Sinead O'Connor.

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Los asistentes reportaron momentos de desconexión donde la cantante olvidó fragmentos de las letras y mantuvo una actitud estática, recurriendo frecuentemente al apoyo de su compañero Xabi San Martín en el piano. El interrogante que queda en el aire es si el carisma y el afecto de su público serán suficientes para sostener una gira que recién comienza.

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Las críticas a Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh

Videos en los que se la ve improvisando, no llega a las notas y la banda debe reiniciar el tema para que la cantante entre a tempo se difundieron por X (ex Twitter) acompañados de mensajes como: “Si Van Gogh la escucha se corta la otra oreja”, “yo entiendo que os guste Amaia Montero y que la nostalgia se apodere de vosotros, pero el concierto está siendo un desastre” y “No puede ser que, con más de un año de ensayo, se olvide las letras, desafine y haga gallos”.

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Gran parte del debate explotó a partir de las repercusiones que generó el periodista Javi de Hoyos, quien compartió fragmentos del show y recopiló cientos de opiniones cruzadas.

Varios usuarios cuestionaron la afinación de la artista, la falta de potencia en algunos clásicos de La Oreja de Van Gogh y hasta el armado general del espectáculo. También hubo críticas al vestuario y a ciertos momentos donde algunos asistentes sospecharon del uso de playback para sostener partes del repertorio.

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El lado amable de las redes sociales

Muchos fanáticos remarcaron el peso emocional que tiene su regreso luego de los problemas de salud mental que atravesó en los últimos años y señalaron que el show debía entenderse desde otro lugar, más ligado a la valentía personal que a la perfección técnica.

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“Hay que entender todo lo que le costó volver”, fue una de las ideas que más se repitió entre sus seguidores. Incluso quienes estuvieron en el concierto describieron el momento como “inolvidable” y “muy movilizante”.

Otros directamente aseguraron que los videos fueron sacados de contexto y que “el concierto fue una pasada y ella cantó genial”.

De todos modos, La Oreja de Van Gogh sigue sin contestar la gran incógnita: ¿por qué sacó a Leire Martínez sin dejarla al menos despedirse de su público después de 17 años?

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