14 de enero de 2026 - 10:49

El ensayo de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh que provocó espanto: "Nunca tuvo buena voz"

La banda española subió un fragmento de su tiempo en el estudio. En redes sociales llovieron las críticas y cuestionamientos por la calidad del reemplazo de Leire Martínez.

El polémico ensayo de La Oreja de Van Gogh y Amaia Montero que generó dudas sobre la calidad de su regreso.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Por Redacción Espectáculos
Lejos de generar alegría, lo que se escuchó en el clip desató una ola de comentarios lapidarios: “Nunca tuvo buena voz” y “ya tuvieron su época”, fueron algunos.

El video, grabado sin el formato cuidado de una pieza promocional, muestra a la banda ensayando "Muñeca de trapo" con Montero al frente. Esa falta de edición y corrección técnica fue suficiente para que usuarios de X comenzaran a señalar supuestas falencias vocales, cuestionando si la cantante está en condiciones de afrontar una gira de alto perfil tras años alejada del grupo.

En pocas horas, el video acumuló miles de reproducciones y comentarios, muchos de ellos demoledores.

“No llega a los tonos”, “se la nota forzada”, “esto no es La Oreja de antes” fueron algunas de las frases más repetidas por usuarios que no tuvieron piedad con el desempeño escuchado en el ensayo.

Las críticas a La Oreja de Van Gogh y Amaia Montero.
La crítica se extendió rápidamente, con memes, comparaciones con etapas anteriores de la banda y debates sobre el desgaste vocal de la artista.

Si bien también hubo mensajes de apoyo que llamaron a la cautela, remarcando que se trata de un ensayo y no de un show en vivo; la balanza en redes se inclinó con fuerza hacia el lado de la crítica.

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

La legendaria banda española confirmó oficialmente el regreso de su vocalista original, Amaia Montero, casi 18 años después de su salida.

El anuncio se hizo en octubre de 2025, junto con la confirmación de que volverá a la alineación para una gira extensa prevista para 2026 llamada “Tantas Cosas Que Contar Tour”, que recorrerá varias ciudades de España con fechas desde mayo hasta septiembre-noviembre del año próximo.

Exactamente un año atrás, en 2024, el grupo pop había lanzado un comunicado en el que echaba a Leire Martínez, la vocalista que estuvo desde 2008. Tras la salida no voluntaria, la cantante se lanzó como solista como el tema "Mi nombre".

Amaia Montero volvió a La Oreja de Van Gogh tras 17 años de Leire Martínez como vocalista

