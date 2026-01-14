14 de enero de 2026 - 13:11

Netflix graba una nueva miniserie en Argentina y busca extras: cómo participar del casting

La postulación es abierta para hombres y mujeres. No es necesario vivir en la ciudad indicada, sino solamente estar en las fechas exigidas. Uno de los protagonistas es mendocino.

Netflix abrió un casting de extras para grabaciones en La Plata. (Imagen ilustrativa IA)

Netflix abrió un casting de extras para grabaciones en La Plata. (Imagen ilustrativa IA)

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La productora K&S Films confirmó el inicio del rodaje de “El Futuro es Nuestro”, una nueva miniserie original de Netflix que tendrá varias escenas filmadas en espacios emblemáticos de La Plata (Buenos Aires). Las grabaciones se realizarán entre enero y febrero y, en paralelo, se abrió una convocatoria para sumar actores y actrices como extras.

Leé además

Tom Hardy protagoniza la serie de ocho episodios disponible en Netflix.

Con 8 capítulos en Netflix: la serie que tiene a Tom Hardy y es del creador de "Peaky Blinders"

Por Redacción Espectáculos
La película de Netflix que tiene un récord histórico de reproducciones.

Con más de 88 millones de reproducciones, esta es la película de ciencia ficción más vista de Netflix

Por Redacción Espectáculos

El proyecto tendrá un despliegue de gran escala y prevén 25 jornadas de rodaje, con la participación de más de 200 técnicos y cerca de 500 extras, lo que implicará un movimiento económico significativo para comercios y servicios de las zonas donde se instalen los sets. Desde gastronomía hasta alojamientos y transporte, la producción generará impacto directo en la actividad local durante varias semanas.

Las grabaciones en la ciudad están previstas para los días 24, 25 y 31 de enero, y 1° y 2 de febrero. Los puntos principales serán el Pasaje Dardo Rocha y la zona comprendida entre calle 6, 48 y 50. Durante esas jornadas habrá cortes parciales de tránsito y un importante operativo logístico que incluirá efectos especiales y montajes escenográficos.

De qué trata “El Futuro es Nuestro”

La miniserie gira en torno a Jonás Flores, un líder carismático que emerge desde Internet con un discurso disruptivo y la promesa de anticipar el futuro. Su figura logra captar la atención de miles de personas y poner en jaque el orden establecido, dando lugar a una historia atravesada por la manipulación digital, el poder, la fe colectiva y el peligro de los liderazgos mesiánicos. Netflix apuesta a una combinación de acción, suspenso político e intriga social.

La nueva serie de Netflix que tiene una protagonista argentina y se grabará una parte en La Plata.
La nueva serie de Netflix que tiene una protagonista argentina y se grabará una parte en La Plata.

La nueva serie de Netflix que tiene una protagonista argentina y se grabará una parte en La Plata.

La serie será protagonizada por Enzo Vogrincic, el actor uruguayo que conquistó al público con “La sociedad de la nieve”. A él lo secundará la argentina Delfina Chaves, reciente protagonista de “Máxima”. Además, entre el elenco principal estará el mendocino Marco Antonio Caponi.

Cómo anotarse para actuar como extra en la serie de Netflix

La búsqueda de extras está coordinada por el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines (SUTEP). La inscripción se realiza a través de un formulario oficial y está abierta a hombres y mujeres. Entre los requisitos principales se solicita disponibilidad entre el 20 de enero y el 5 de febrero en La Plata. Para algunos perfiles específicos se valorará experiencia previa en fuerzas de seguridad o conocimientos en artes marciales, aunque no es excluyente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La nueva película disponible en Netflix con Scarlett Johansson y Tom Hanks

En 105 minutos: la nueva película con Scarlett Johansson y Tom Hanks que ya está disponible en Netflix

Por Redacción Espectáculos
La nueva serie de Netflix que tiene similitudes con Emily in Paris.

Nueva serie de Netflix: la versión latina de "Emily in Paris" que se ve en 8 capítulos

Por Redacción Espectáculos
El filme canadiense se convirtió en uno de los más vistos de la plataforma debido a su atrapante historia.

Está en Netflix, arrasa y es la película ideal para maratonear en el inicio de 2026

Por Alejo Zanabria
La nueva incorporación de Netflix, la opera prima de Ben Affleck.

Un thriller intrigante: Netflix sumó la primera película de Ben Affleck como director

Por Redacción Espectáculos