Netflix graba una nueva miniserie en Argentina y busca extras: cómo participar del casting

La postulación es abierta para hombres y mujeres. No es necesario vivir en la ciudad indicada, sino solamente estar en las fechas exigidas. Uno de los protagonistas es mendocino.

La productora K&S Films confirmó el inicio del rodaje de “El Futuro es Nuestro”, una nueva miniserie original de Netflix que tendrá varias escenas filmadas en espacios emblemáticos de La Plata (Buenos Aires). Las grabaciones se realizarán entre enero y febrero y, en paralelo, se abrió una convocatoria para sumar actores y actrices como extras.

El proyecto tendrá un despliegue de gran escala y prevén 25 jornadas de rodaje, con la participación de más de 200 técnicos y cerca de 500 extras, lo que implicará un movimiento económico significativo para comercios y servicios de las zonas donde se instalen los sets. Desde gastronomía hasta alojamientos y transporte, la producción generará impacto directo en la actividad local durante varias semanas.

Las grabaciones en la ciudad están previstas para los días 24, 25 y 31 de enero, y 1° y 2 de febrero. Los puntos principales serán el Pasaje Dardo Rocha y la zona comprendida entre calle 6, 48 y 50. Durante esas jornadas habrá cortes parciales de tránsito y un importante operativo logístico que incluirá efectos especiales y montajes escenográficos.

De qué trata “El Futuro es Nuestro” La miniserie gira en torno a Jonás Flores, un líder carismático que emerge desde Internet con un discurso disruptivo y la promesa de anticipar el futuro. Su figura logra captar la atención de miles de personas y poner en jaque el orden establecido, dando lugar a una historia atravesada por la manipulación digital, el poder, la fe colectiva y el peligro de los liderazgos mesiánicos. Netflix apuesta a una combinación de acción, suspenso político e intriga social.

La serie será protagonizada por Enzo Vogrincic, el actor uruguayo que conquistó al público con "La sociedad de la nieve". A él lo secundará la argentina Delfina Chaves, reciente protagonista de "Máxima". Además, entre el elenco principal estará el mendocino Marco Antonio Caponi.