8 de enero de 2026 - 11:20

Un thriller intrigante: Netflix sumó la primera película de Ben Affleck como director

La producción sigue a dos investigadores que intentan encontrar a una pequeña desaparecida. Es protagonizada por el hermano del reconocido actor.

La nueva incorporación de Netflix, la opera prima de Ben Affleck.

La nueva incorporación de Netflix, la opera prima de Ben Affleck.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Una nena desaparece en un barrio donde nadie confía en la policía, nadie dice toda la verdad y cada silencio pesa más que una pista. Esa es la trama de la película que sumó Netflix a su catálogo, un thriller clave con el que Ben Affleck debutó como director.

Leé además

Lionel Messi reveló su serie favorita argentina que está en Netflix. 

Lionel Messi reveló cuál es su serie favorita: está en Netflix

Por Redacción Espectáculos
La película ganadora del Oscar con Cillian Murphy que está en Netflix.

En Netflix: la película que arrasó con todos los premios y tiene a Cillian Murphy

Por Redacción Espectáculos
"Desapareció una noche", el thriller disponible en Netflix.

"Desapareció una noche", el thriller disponible en Netflix.

“Desapareció una noche” (Gone Baby Gone) es un relato que se dispara tras la desaparición de una niña de cuatro años y sigue a dos investigadores privados que se mueven entre la marginalidad, el crimen organizado y una policía atravesada por prácticas cuestionables. Lo que comienza como una búsqueda desesperada pronto se transforma en una red de secretos familiares, corrupción y decisiones límite que alteran por completo el rumbo de la investigación.

Casey Affleck protagonista del thriller de Netflix y hermano de Ben Affleck.
Casey Affleck protagonista del thriller de Netflix y hermano de Ben Affleck.

Casey Affleck protagonista del thriller de Netflix y hermano de Ben Affleck.

Sinopsis del thriller dirigido por Ben Affleck que ya está en Netflix

La película sigue a Patrick Kenzie (Casey Affleck) y Angie Gennaro (Michelle Monaghan) una pareja de investigadores privados contratados por los tíos de una niña desaparecida ante la falta de avances concretos por parte de la policía. Su conocimiento del barrio y de sus códigos les permite acceder a un submundo donde conviven narcotraficantes, delincuentes menores y agentes de la ley dispuestos a cruzar límites.

Embed - Trailer "DESAPARECIÓ UNA NOCHE (GONE BABY GONE)" - CINE EN TU MUNI

En el centro del caso aparece la figura de la madre de la niña, atravesada por la adicción y la negligencia, cuyas decisiones esconden más de lo que parece. A medida que la investigación avanza, los detectives descubren que la desaparición es solo la superficie de un entramado mucho más complejo, donde la verdad y la justicia no siempre van de la mano.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La serie que destronó a Stranger Things en Netflix.

Con 8 episodios: el thriller que destronó a Stranger Things de lo más visto en Netflix

Por Redacción Espectáculos
Al Viento la película furor de Netflix.

Con un paradisíaco pueblo: la nueva película de Netflix sobre un amor de verano que es ideal para ver ahora

Por Redacción Espectáculos
La película de terror de Netflix que está entre lo más visto.

En 2 horas: la claustrofóbica película de terror que llegó a Netflix con un clásico villano

Por Redacción Espectáculos
Los creadores de Stranger Things explicaron el final

"Siempre iba a terminar con...": creadores de Stranger Things tuvieron que explicar el final

Por Redacción Espectáculos