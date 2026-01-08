Un thriller intrigante: Netflix sumó la primera película de Ben Affleck como director

La producción sigue a dos investigadores que intentan encontrar a una pequeña desaparecida. Es protagonizada por el hermano del reconocido actor.

Una nena desaparece en un barrio donde nadie confía en la policía, nadie dice toda la verdad y cada silencio pesa más que una pista. Esa es la trama de la película que sumó Netflix a su catálogo, un thriller clave con el que Ben Affleck debutó como director.

"Desapareció una noche", el thriller disponible en Netflix. "Desapareció una noche", el thriller disponible en Netflix. gentileza “Desapareció una noche” (Gone Baby Gone) es un relato que se dispara tras la desaparición de una niña de cuatro años y sigue a dos investigadores privados que se mueven entre la marginalidad, el crimen organizado y una policía atravesada por prácticas cuestionables. Lo que comienza como una búsqueda desesperada pronto se transforma en una red de secretos familiares, corrupción y decisiones límite que alteran por completo el rumbo de la investigación.

El filme cuenta con la actuación protagónica de Casey Affleck, hermano de Ben y actor más del under y cine independiente. Saltó a la consagración internacional cuando ganó el Oscar a Mejor Actor en 2017 por “Manchester junto al mar”, donde interpreta a un hombre atravesado por el duelo y la culpa.

Casey Affleck protagonista del thriller de Netflix y hermano de Ben Affleck. Casey Affleck protagonista del thriller de Netflix y hermano de Ben Affleck. gentileza Sinopsis del thriller dirigido por Ben Affleck que ya está en Netflix La película sigue a Patrick Kenzie (Casey Affleck) y Angie Gennaro (Michelle Monaghan) una pareja de investigadores privados contratados por los tíos de una niña desaparecida ante la falta de avances concretos por parte de la policía. Su conocimiento del barrio y de sus códigos les permite acceder a un submundo donde conviven narcotraficantes, delincuentes menores y agentes de la ley dispuestos a cruzar límites.