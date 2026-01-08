Un thriller intrigante: Netflix sumó la primera película de Ben Affleck como director

Una nena desaparece en un barrio donde nadie confía en la policía, nadie dice toda la verdad y cada silencio pesa más que una pista. Esa es la trama de la película que sumó Netflix a su catálogo, un thriller clave con el que Ben Affleck debutó como director.
“Desapareció una noche” (Gone Baby Gone) es un relato que se dispara tras la desaparición de una niña de cuatro años y sigue a dos investigadores privados que se mueven entre la marginalidad, el crimen organizado y una policía atravesada por prácticas cuestionables. Lo que comienza como una búsqueda desesperada pronto se transforma en una red de secretos familiares, corrupción y decisiones límite que alteran por completo el rumbo de la investigación.
Sinopsis del thriller dirigido por Ben Affleck que ya está en Netflix
La película sigue a Patrick Kenzie (Casey Affleck) y Angie Gennaro (Michelle Monaghan) una pareja de investigadores privados contratados por los tíos de una niña desaparecida ante la falta de avances concretos por parte de la policía. Su conocimiento del barrio y de sus códigos les permite acceder a un submundo donde conviven narcotraficantes, delincuentes menores y agentes de la ley dispuestos a cruzar límites.
En el centro del caso aparece la figura de la madre de la niña, atravesada por la adicción y la negligencia, cuyas decisiones esconden más de lo que parece. A medida que la investigación avanza, los detectives descubren que la desaparición es solo la superficie de un entramado mucho más complejo, donde la verdad y la justicia no siempre van de la mano.